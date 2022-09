Iraanse Mahsa Amini geprojecteerd op Eye Filmmuseum: ‘Amsterdam steunt vrouwen’

Mahsa Amini overleed op 16 september nadat zij was opgepakt door de zedenpolitie omdat haar hidjab niet voldeed aan overheidsnormen. Beeld Gemeente Amsterdam

Wie op de pont staat, ziet haar gelijk: Mahsa Amini. De 22-jarige Iraanse overleed op 16 september nadat zij was opgepakt door de Iraanse zedenpolitie. Naar verluidt omdat ze haar hidjab niet naar overheidsnormen had omgewikkeld.

De politie liet weten dat Amini een hartaanval had gekregen nadat ze naar het politiebureau was gebracht om haar ervan te ‘overtuigen’ zich te houden aan de door de regering bepaalde kledingvoorschriften en ontkende de beschuldigingen dat ze was geslagen. Maar op sociale media gaan beelden rond van Amini in haar ziekenhuisbed, met een ernstig gezwollen gezicht. Ze zou zwaar zijn mishandeld door agenten.

De dood van Amini deed wereldwijd veel stof opwaaien en ontketende grootschalige protesten tegen het schrikbewind van het totalitaire regime in de Islamitische Republiek Iran. Demonstranten protesteren niet alleen voor meer rechten voor vrouwen en een einde van de zedenpolitie, maar ook voor een einde aan de algehele repressie. In de westerse media was er aandacht voor de protesten en op sociale media waren vrouwen te zien die hun haren knipten uit solidariteit.

Bondgenoot

Nu toont ook de gemeente Amsterdam zich bondgenoot. De projectie op het Eye Filmmuseum is niet alleen een steunbetuiging aan Mahsa Amini, maar aan alle vrouwen wereldwijd die strijden voor hun vrijheid en gelijke rechten. De beeltenis is nog de gehele week te zien. Ook de tekst ‘Amsterdam steunt vrouwen’ wordt op het museum geprojecteerd.

🇮🇷 Deze week wordt het beeld van de Iraanse Mahsa Amini geprojecteerd op @EYE_film.



