Iraanse boot mag op herkansing tijdens Amsterdam Pride

De Iraanse boot, vorig jaar vlak voor aanvang om veiligheidsredenen uit de vaart gehaald, mag op herkansing. Om te zorgen dat ze er dit jaar sowieso weer bij konden zijn heeft de boot een wild card gekregen van de organisatie van Pride Amsterdam. Directeur Lucien Spee: "In Iran riskeren homo's marteling en de doodstraf. Het is dus erg moedig en belangrijk dat deze boot meevaart door de Amsterdamse grachten."



GroenLinks

De ballotagecommisie die over de 80 boten die meevaren gaat heeft zondag in de Sugar Factory z'n selectie bekendgemaakt voor de parade op zaterdag 4 augustus.



Zeer opmerkelijk: er vaart dit jaar maar één politieke partij mee. Alleen het door GroenLinks ingediende concept voldeed aan de eisen van de commissie. Die hanteert dit jaar het thema 'Heroes', en verplicht deelnemers dat terug te laten komen in de aankleding van hun boot. Verder moeten deelnemers zich aan de door de organisatie voorgestelde planning en data houden.



Vier partijen schreven zich in en alleen GroenLinks vaart dus straks mee. Waar het bij de drie andere partijen precies aan schortte liet voorzitter van de ballotagecommissie Frits Huffnagel zondag enigszins in het midden.



Stille krachten

In de Sugar Factory werden ook acht ambassadeurs van Pride Amsterdam aangewezen. 'Stille krachten', zoals de organisatie ze noemt.



Mieke Martelhoff (70) is voormalig eigenaar van vrouwencafé Vivelavie in de Amstelstraat en was in 1996 betrokken bij de eerste editie van de Amsterdam Pride. Andere ambassadeurs zijn drag queen Jennifer Hopelezz, zangeres Francis van Broekhuizen en Serdar Manavoglu, initiatiefnemer van de Turkse boot die in 2012 meevoer.



De Rabobank heeft z'n plek in de parade dit jaar ter beschikking gesteld aan de stichting 'Meer dan gewenst', die aandacht vraagt voor lhbt's met een kinderwens. Zes organisaties dongen mee naar de zogeheten 'support card' van de bank. lhbt-werkers van de Rabobank kozen uiteindelijk voor Meer dan gewenst. Die stichting krijgt behalve een plek in de Parade ook nog een financiële injectie van 7500 euro.



De negen dagen durende Amsterdam Pride begint dit jaar op 28 juli en duurt tot en met 5 augustus.



