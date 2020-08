Inzamelingsactie voor Libanon gestart in Amsterdam

Beeld Fouad Hallak

Givana Emmanuel, een van de initiatiefnemers, kon snel schakelen, met haar vriendinnen opende ze namelijk al eind 2019 in Amsterdam twee inzamelpunten voor hun thuisland. “De situatie in Libanon was voor de explosie al schrijnend door armoede en een corrupte regering,” zegt Emmanuel.

“We zijn begonnen met kleding, maar momenteel is er vooral behoefte aan medicatie en babyspullen zoals voeding, speentjes en luiers.”

Via het instagramaccount @lebanese.nl geven de vrijwilligers updates over de benodigde spullen en waar en wanneer mensen kunnen doneren. De eerste lading met benodigdheden wordt ingepakt.

Verenigde Diaspora

Er zijn inmiddels tien verzamelpunten door heel Nederland. De organisatie heeft zich internationaal aangesloten bij Meghterbin Mejtemiin, Arabisch voor Verenigde Diaspora, dat wereldwijd spullen inzamelt voor Libanon.

“Ik ben zelf Libanees en gevlucht toen ik drie jaar was, wegens politieke onveiligheid,” zegt Emmanuel. “Het is al heel lang schrijnend in Libanon, maar door de explosie is er wereldwijd meer aandacht gekomen.” Naast het inzamelen van spullen, doneert de organisatie ook aan lokale ngo’s.

“Het inzamelen is zo goed gegaan, dat we nu even wachten met een tweede inzameling. Eerst moeten we alle spullen versturen. We hebben al 3600 euro kunnen doneren aan lokale ondernemers. Er zijn zoveel lieve mensen die helpen.”

Momenteel heeft de organisatie genoeg spullen ontvangen, maar ze zijn nog wel op zoek naar vrijwilligers die willen helpen inpakken.