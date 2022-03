Inzameling voor Oekraïne bij Poolse Bibliotheek: ‘We willen helpen waar we kunnen’

De drukte bij de Poolse Bibliotheek. Beeld Daphne Lucker

Al snel na 16.00 uur vormt zich een aardige rij in de Poolse Bibliotheek, een kelder vol boekenkasten aan de Keizersgracht. Mensen met koffers, vuilniszakken of drie, vier XL-boodschappentassen tegelijk.

“It's me again,” zegt Giulietta Fantacci tegen een vrijwilliger die de spullen aanneemt en ordent. Ditmaal komt ze met een lading schoonmaakmiddelen en wat dekens. Haar man heeft de auto even snel voor de deur geparkeerd. Een oproep in hun buurtapp in Diemen zorgde voor een kofferbak vol.

“Wij zijn zelf ouders,” zegt Fantacci. “Ik kan me niet voorstellen hoe al die jonge gezinnen uit het niets moeten vluchten. Het is crazy.”

Haar man Mark Gerritsen zag beelden van Oekraïense mannen die afscheid namen van vrouw en kind, en terugkeerden naar het front. Gerritsen: “Dat is hartverscheurend. Het zou mij maar overkomen. Daarom willen we helpen waar we kunnen.”

Dat kan bij de Poolse Bibliotheek. Tot 4 maart verzamelen ze spullen, die naar vluchtelingen worden gebracht bij de grens van Oekraïne en Polen. Op hun website worden borden en wegwerpbestek geadviseerd, of thermosflessen, energierepen en alles wat met hygiëne en babyspullen te maken heeft. Dekens, slaapzakken en warme kleding mogen gebruikt zijn, maar wel gewassen en in goede staat.

Gevoelig voor oorlog

Initiator Agata Chromcewicz-Fluit: “Oekraïne is ons buurland en we wilden ons nuttig maken. Polen zijn heel gevoelig voor oorlog, door onze geschiedenis. De actie was begonnen voor onze eigen kring, maar de hulp komt nu overal vandaan. We zijn erg dankbaar en blij.”

Dat geldt toch niet voor iedereen. Een grijze dame staat beteuterd naast haar enorme koffer. “Ik moet alles weer mee terugnemen,” zegt Geeske Posthuma. “Warme broeken, truien. Ze willen geen kleren meer, alleen voor kinderen.”

Even twijfelt ze of ze de zware koffer niet gewoon achterlaat, maar daar is ze te netjes voor. Posthuma: “Maar ik moet nu een heel stuk met de tram en daarna de bus. Ik ga dit niet nog een keer doen.”

Lijst achterhaald

Al snel lopen meer mensen tegen dit probleem aan. De actie is al meteen zo’n succes, dat de lijst met gewenste spullen die nog altijd op de website staat, inmiddels achterhaald is. Er zijn eigenlijk alleen nog spullen nodig voor hygiëne voor vrouwen en kinderen, en poedermelk en luiers. Voor de rest is al geen plek meer in het transport.

“Ik ben hier drie uur mee bezig geweest,” zegt een vrouw met zeker vier tassen vol. “En dan gaan jullie nu kieskeurig doen?”

Vrijwilliger Agata Michalak probeert haar gerust te stellen. “Bewaart u het alstublieft. Straks komen deze vluchtelingen naar Nederland. En dan hebben ze al die kleding en dekens nog nodig. Dat klinkt logisch, toch?”