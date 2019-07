Inzameling grofvuil vertraagd door problemen AEB

Beeld Floris Lok

Door de problemen bij het bedrijf is er een vertraging in de verwerking van het grofvuil. Inmiddels worden andere verwerkers van grofvuil ingezet, aldus de gemeente. Maar de afgelopen dagen is de hoeveelheid grofvuil opgelopen en daardoor is een vertraging ontstaan. Volgens de gemeente wordt het grofvuil wel opgehaald, maar mogelijk een dag later dan normaal.

Daarnaast kan er deze week geen afspraak worden gemaakt om grofvuil op te halen, zoals in stadsdeel Centrum en in Watergraafsmeer de normale gang van zaken is. Wel kan grofvuil zelf worden ingeleverd bij een afvalpunt in de stad. De gemeente roept op de stad schoon te houden, ‘zeker gezien de warmte van de komende dagen’.

Voorlopig gered

AEB is volledig in gemeentehanden. Het raakte eind juni in de problemen toen duidelijk werd dat de technische staat van de verbrandingsinstallaties erg slecht was. Bovendien kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Inmiddels staan vier van de zes verbrandingslijnen stil voor reparaties, waardoor AEB ongeveer 70 procent van de capaciteit onbenut laat, met alle financiële gevolgen van dien. Er werken ongeveer 400 mensen bij het bedrijf.

Dinsdagochtend werd bekend dat vuilverbranding AEB de komende weken gered is met 12 miljoen euro van de gemeente Amsterdam en 10 miljoen van de banken. Door de financiële injectie voor het op omvallen staande bedrijf zijn de vuilverbranding voor Amsterdams afval, en de stadsverwarming die hiermee wordt gegenereerd voor 35.000 huishoudens, voorlopig gegarandeerd.