Inwonersaantal Amsterdam blijft groeien

Dat is een van de feiten in het jaarboek 2017 van de gemeente, dat donderdag is gepresenteerd.



Volgens de samenstellers vlakt de groei van de Amsterdamse bevolking wel wat af. Meer mensen laten de stad achter zich dan dat er mensen van elders uit het land bij komen. Vooral gezinnen met jonge kinderen verhuizen de stad uit. Ze kunnen voor het geld dat de verkoop van hun Amsterdamse huis oplevert ergens anders veel ruimer wonen.



Opvallend is dat er relatief veel Britten in Amsterdam kwamen wonen. Dat komt waarschijnlijk door de aanstaande brexit.



Jonge gezinnen

Het vertrek van gezinnen met jonge kinderen heeft zijn weerslag op de basisscholen. Daar is het aantal leerlingen in 2017 voor het eerst gedaald. In het voortgezet onderwijs groeit het aantal leerlingen nog wel en ook hun niveau stijgt. De afgelopen vijf jaar is het aantal havoleerlingen met 30 procent toegenomen, het aantal vwo'ers met 20 procent. Het vmbo liet een daling zien.



Amsterdam trok vorig jaar 13 procent meer bezoekers. Alleen in Florence en Brussel steeg het toerisme harder, aldus de samenstellers van het jaarboek.



Meer banen

Ook waren er meer banen, meer bedrijven en meer zzp'ers dan het jaar ervoor. De werkloosheid nam af, behalve onder laagopgeleide jongeren van niet-westerse afkomst.



