Inwoners knippen zelf liefdesslotjes van bruggen

Wat mij betreft is het van dezelfde orde als wildplassen en graffiti Ewout van der Hoog

Het verwijderen van de slotjes gebeurt uit praktische overwegingen vroeg in de ochtend.



"Overdag krijg je discussie. Zo'n jong stel in extase, daar valt niet mee te redeneren. Maar wat mij betreft is het van dezelfde orde als wildplassen en graffiti."



Schroot

Het ophangen van sloten aan bruggen is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een rage. Aanvankelijk in Rome en Parijs, maar ook in Rotterdam en Amsterdam worden jaarlijks tienduizenden slotjes aan de bruggen bevestigd.



In Amsterdam zijn met name de Magere Brug over de Amstel en de Staalmeestersbrug bij het Waterlooplein bekende hotspots.



De verwijderde sloten worden een jaar door de gemeente bewaard, en gaan daarna als schroot liefdeloos in de verkoop.