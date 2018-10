Inwoners en mkb gaan de 'kneiterlinkse' ambities betalen

Grote stijgers (meerkosten in euro's)



Splitsingsvergunning pand €759

Horecavergunning met terras €626

Evenementenvergunning meer dan 10.000 bezoekers €6000

Burgerlijk huwelijk op locatie €306

In totaal moet het verhogen van de tarieven 6,4 miljoen euro extra opleveren. Het grootste ­bedrag wordt opgebracht door bedrijven, zoals verhuizers, die een ontheffing nodig hebben om door de milieuzone te rijden, of ergens tijdelijk te parkeren.



Ook museale bussen en historische legervoertuigen moeten vanaf volgend jaar 230 euro afdragen om de stad in te mogen.



Armoedegelden

De tariefverhogingen bij burger­zaken komen bovenop andere stijgingen van de lokale lasten in 2019. Zo gaat de ozb met 2 procent plus inflatie omhoog. De afvalstoffenheffing stijgt met 11 procent, wat neerkomt op 50 euro voor een gezin.



Gezamenlijk brengen de Amsterdammers volgend jaar ruim 26 miljoen euro extra op, geld dat nodig is om de ambities van GroenLinks, D66, PvdA en SP te betalen.



Vooral de extra armoedegelden en de opvang van uitgeprocedeerden en statushouders zijn duur. De verduurzaming van de stad wordt vooral bekostigd uit de hogere grond­opbrengsten.



Toeristenbelasting

De gemeente kan extra inkomsten ­alleen via de inwoners en het mkb verdienen, omdat de grote bedrijven, die het meest profiteren van het succes van de stad, aan het rijk belasting betalen.



De hospitalitybranche krijgt de komende jaren wel te maken met een fors hogere toeristenbelasting, maar dat berekenen de hoteliers ­direct door naar de toeristen zelf, waardoor zij die tax niet zelf in de portemonnee voelen. De reclamebelasting wordt pas per 2020 herin­gevoerd.



Documenten als rijbewijzen en paspoorten stijgen slechts 3 procent in prijs, omdat het rijk die tarieven vaststelt. Wel verdwijnt de 'boete' bij het aanvragen van een vervangend rijbewijs na verlies of diefstal. Overigens zijn zelfs na deze ronde prijsverhogingen nog lang niet alle gemeentelijke diensten kostendekkend.