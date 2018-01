Investeerder trekt stekker uit Kijkshop

De Zweedse eigenaar The One vraagt dinsdag faillissement aan bij de rechter, zo laat de investeerder weten.



De ongeveer vierhonderd medewerkers van Kijkshop komen op straat te staan. Het is volgens een woordvoerder van The One nu aan een curator om te kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is.



Boedel

Die kan ook besluiten dat de winkels al dan niet tijdelijk weer opengaan als dat in het belang van de verkoop van de boedel is.



Investeerder Björn Serving, die zichzelf 'The One from Sweden' noemt, zei al eerder dat winkels in hun oude vorm geen bestaansrecht meer hebben.



Kijkshop was om die reden dan ook begonnen met een omvorming naar een nieuw onlinewinkelconcept, waarbij al in maart de sluiting van twintig winkels werd aangekondigd.



'Erg ongelukkig'

Die ingreep blijkt nu volgens de investeerder echter niet voldoende om de winkels te redden. Hij noemt de gevolgen voor de medewerkers "erg ongelukkig".



The One richt zich nu op het onlinewinkelconcept KijkBijMij, waarbij consumenten elkaar live via video koopadvies kunnen geven in ruil voor een commissie. De app is in zes weken tijd 100.000 keer gedownload. Mogelijk worden er in de toekomst ook weer winkels geopend, maar op een veel beperktere schaal.



Loopbaanbegeleiding

Vakbond CNV was niet op de hoogte van het aanstaande faillissement, maar bestuurder Kitty Huntjens is er niet verbaasd over. "Het was al jaren afwachten of het goed zou komen. Het is nu te hopen dat als er een doorstart komt dat de huidige werknemers er dan wat aan hebben. Soms wordt een faillissement misbruikt om van oudere werknemers af te komen."



Medewerkers van Kijkshop kunnen contact opnemen met hun vakbond voor individuele ondersteuning. Ook bestaat er sinds de ondergang van winkelketen V&D een speciaal platform voor loopbaanbegeleiding voor winkelpersoneel dat op straat wordt gezet.