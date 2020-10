Inventarisatie Amsterdamse huizen met loden leidingen vertraagd

Beeld Jakob van Vliet

Dat schrijven wethouders Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) en Simone Kukenheim (Zorg) in een brief aan de gemeenteraad waarin de stand van zaken van loden leidingen in Amsterdam wordt besproken.

In veel huizen die voor 1960 in de stad zijn gebouwd, zijn door loden waterleidingen verhoogde concentraties lood in het drinkwater aangetroffen. Bij jonge kinderen kan een hoge concentratie lood het leervermogen schaden en bij ouderen kunnen de looddeeltjes een rol spelen bij hart- en nierproblemen. Ook vormt lood een gevaar voor zwangere vrouwen.

Eigenaren verantwoordelijk

Woningeigenaren die loden leidingen in hun huis hebben, zijn zelf verantwoordelijk voor de vervanging daarvan. Huurders kunnen hun verhuurder aanspreken hierover. Via de huurcommissie of rechter kan een huurverlaging worden afgedwongen als de verhuurder geen actie onderneemt.

Bij Amsterdamse woningcorporaties is bekend dat 87.312 woningen voor 1960 zijn gebouwd. Voor 1 september zouden al deze woningen gecontroleerd zijn op de aanwezigheid van loden leidingen, maar door het coronavirus wordt dit niet verwacht voor december van dit jaar. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 hopen de corporaties alle loden leidingen vervangen te hebben.

Complex

Alleen in de tuindorpen van Noord is deze termijn volgens de woningcorporaties niet haalbaar. De situatie in veel huizen daar is ‘complex, vanwege de gezamenlijke toevoerleidingen van veel complexen’. Ymere verwacht dat eind 2022 de saneringsoperatie is afgerond. Bewoners kunnen tot die tijd drinkwater uit watertappunten op straat halen.

De gemeente probeert in gemeentelijk vastgoed loden leidingen zo snel mogelijk te vervangen. Er wordt hierbij prioriteit gegeven aan gebouwen waar veelvuldig kinderen en zwangere vrouwen verblijven. Het gaat om 172 gebouwen, in zes daarvan zijn loden leidingen aangetroffen. Deze zijn verwijderd.

In mei is het onderzoek naar 209 andere panden gestart, eind oktober worden de resultaten daarvan bekend. Het grootste deel van deze panden wordt als bedrijfsruimte gebruikt. Bij vier panden zijn tot nu toe loden drinkwaterleidingen aangetroffen. De verwachting is dat al het gemeentelijk vastgoed in februari 2021 het predicaat ‘drinkwater veilig’ heeft.

Kinderdagverblijven

Ook kinderdagverblijven zijn aangeschreven door de gemeente. Van de 244 particuliere kinderdagverblijven is er inmiddels van 238 een rapport beschikbaar waarin het drinkwater ook als ‘veilig’ bestempeld kan worden. Bij één pandeigenaar is een verhoogde concentratie lood aangetroffen, maar weigert de pandeigenaar volgens de gemeente actie te ondernemen. De ouders zijn hierover geïnformeerd; hun wordt geadviseerd hun kinderen zelf drinkwater mee te geven. Van vijf kinderdagverblijven is er na ‘meerdere contactpogingen’ nog geen rapport van een gecertificeerd bedrijf ontvangen over het drinkwater. Ook de ouders van deze kinderdagverblijven hebben een brief ontvangen.

De gemeente probeert ook particuliere verhuurders zo veel mogelijk in actie te krijgen om loden drinkwaterleidingen in panden te vervangen. De gemeente heeft al 24.000 particuliere verhuurders in mei aangeschreven om ‘hen aan te sporen tot actie’. Huurders die geen reactie krijgen van hun verhuurder, kunnen door stichting !Woon geholpen bij bemiddeling met hun verhuurder. Landelijke wetgeving is er nog niet. De gemeente onderzoekt daarom om het via de Woonwet mogelijk is om in de toekomst te gaan handhaven.