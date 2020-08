Introductieweken beperkt: ‘Pijnlijk voor nieuwe studenten’

De fysieke activiteiten in de introductieweken van universiteiten en hogescholen mogen doorgaan, maar zónder alcohol, in kleine groepen en uiterlijk tot tien uur ’s avonds. Studentenorganisaties en -verenigingen zijn ontstemd. ‘Dit past in het plaatje dat studenten alles opfokken.’

Eerder woensdag leek het er nog op dat de introductieweken volledig geschrapt zouden worden, in een poging om een brandhaard aan besmettingen van het coronavirus onder studenten te voorkomen.

Maar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakten donderdagavond in een persconferentie bekend dat de fysieke activiteiten in de introductieweken van universiteiten en hogescholen door kunnen gaan, zij het met zware beperkingen. Zo mogen de evenementen uiterlijk tot tien uur ’s avonds duren en mag er geen alcohol geschonken worden. Ontgroeningen worden verboden.

De maatregel komt in dezelfde week als de bekendmaking van vier besmettingen met het coronavirus in de introductieperiode van het Amsterdamse studentencorps, ASC/AVSV. Daarop heeft het corps direct de kennismakingstijd stopgezet en hebben andere verenigingen ook direct strengere maatregelen afgekondigd. Vorige week lagen Rotterdamse studenten nog onder vuur.

Illegale feestjes

Naar het idee van Freya Chiappino, vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), wordt het universiteiten en hogescholen zo wel moeilijk gemaakt. “Het is fijn dat de activiteiten alsnog deels door kunnen gaan, maar dit is niet voldoende voor een introductieperiode.”

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) pleit voor maatwerk, in plaats van een algeheel verbod. ‘Wat in Amsterdam werkt, hoeft niet in Enschede te werken, en vice versa,’ schrijft voorzitter Dahran Çoban in een persbericht. Want, zegt Chiappino: zo generaliseer je een groep van 750.000 studenten in het hele land, op basis van wat er bij 2700 studenten binnen een enkele vereniging is gebeurd.

Laurens van Giersbergen, bestuurslid van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV), is teleurgesteld: “We vinden het zorgelijk dat juist goed georganiseerde, maandenlang uitgedachte plannen nu van tafel worden geveegd.” Bovendien, waarschuwt hij, is er kans dat studenten nu hun ontmoetingen naar de privésfeer verplaatsen en dan heeft de overheid er helemaal geen zicht meer op. In heel het land heeft de politie reeds haar handen vol aan het beëindigen van illegale feestjes.

Tindermatches

Het grootste deel van de introductieweek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) vindt al online plaats, via een app gemaakt door het Amsterdamse softwarebedrijf Tactile.

“Toen in april de coronacrisis uitbrak, dachten we eigenlijk al dat de introductieweken niet door zouden kunnen gaan,” zegt oprichter Tim Leunissen. “We keken vervolgens: wat kan er wel?” Donderdag heeft Leunissen dan ook de hele dag aan de lijn gehangen met organisatoren van introductieweken om te zeggen dat de introductieweek wél door kan gaan. “Rutte gaat geen digitale intreeweek verbieden.”

De app wordt ook in elf andere steden gebruikt. Met de app van Leunissen kunnen studenten videobellen met professoren, maar ook tindermatchen met elkaar. “Dat is iets minder gericht op relaties, ditmaal meer op vriendschap. Zo kan je bijvoorbeeld niet je geslacht aangeven.” Het tinderen lijkt een succes: in Leiden zijn al meer dan 100.000 berichten door studenten naar elkaar verzonden.

“Erg fijn dat de introductieweek gewoon door kan gaan op deze manier,” zegt Wouter Christiaansen, voorzitter van het bestuur van de introductieweek van de UvA. Er stonden enkele fysieke evenementen gepland, maar het is onzeker of deze alsnog doorgaan. Vanwege het alcoholverbod, wellicht? “Nee, onze evenementen zouden sowieso alcoholvrij zijn. Dat is voor ons dus geen probleem, maar voor studentenverenigingen is het een ander verhaal.”

Ook de Hogeschool van Amsterdam en Vrije Universiteit geven aan dat hun introductiedagen grotendeels online plaatsvinden.

Geen ontgroeningen

Studentenverenigingen komen er inderdaad bekaaid van af met deze maatregelen: ontgroeningen worden verboden, terwijl meerdere verenigingen dinsdag nog tegen Het Parool zeiden maatregelen te hebben genomen voor een coronaproof kennismakingstijd.

“Het komt nergens vandaan voor ons,” zegt praeses Alexandra Versteegh van Nonomes. Zij had een plan voor de kennismakingstijd opgesteld dat door de universiteiten en hogescholen is goedgekeurd. “We zijn dus verrast en teleurgesteld dat de ontgroeningen nu opeens niet meer mogen doorgaan.”

“We merken dat wij als vereniging een vangnet vormen voor studenten, zeker in zo’n grote stad als Amsterdam,” zeg Versteegh. “Juist nu heb je anders niet de mogelijkheid om anderen te leren kennen.” Woensdag heeft ze de eerste open borrel georganiseerd, netjes op 1,5 meter afstand. “Dat verliep ontzettend goed. Het kán wel, zoiets organiseren, maar dan moet je wel de kans krijgen.”

Ze gaat nu aan een online kennismakingstijd werken. “Maar dan krijg je toch een ander gevoel dan wanneer je elkaar op de sociëteit leert kennen.”

Studentenhuizen

Emma Fuchs, voorzitter van Amsterdamse studentenvakbond Asva, heeft het idee dat de maatregel past in het plaatje dat ‘studenten alles opfokken’. “Terwijl de Wallen overstromen met toeristen en op de Albert Cuypmarkt niemand afstand houdt.” Ze is heel benieuwd hoe de maatregel gehandhaafd gaat worden. “Wie gaan er bij de introductieactiviteiten aanwezig zijn? Politie, of boa’s? En wie is verantwoordelijk? De gemeente, of de onderwijsinstellingen zelf?”

Ze hoopt op snelle antwoorden. “Anders gaat het voor alleen maar meer problemen zorgen. Dan krijg je dezelfde onduidelijkheid als in het begin van de crisis in Uilenstede speelde." Ze wijst op de verwarring die bestond over studentenhuizen: behoorden deze nu wel of niet tot een huishouden? Dat werd in verschillende steden verschillend geïnterpreteerd door politie en handhaving.

Pijnlijk

Wouter Rutten, woordvoerder van de Hogeschool van Amsterdam, noemt de maatregelen ‘pijnlijk’ voor de nieuwe lichting studenten. “Die eerste honderd dagen zijn essentieel voor studiesucces, en zonder ontmoeting zou het heel vervelend voor nieuwe studenten zijn om te beginnen. Ze hebben ook al geen diploma-uitreiking gehad.”

Hij begrijpt de angst voor de tweede golf. “Maar ik ben deze week nog op onze campus geweest, en alle coronamaatregelen worden geïmplementeerd: looproutes, gesloten kantines, 1,5 meter afstand. Je moet toch een balans vinden zodat ook fysieke ontmoetingen mogelijk blijven.”

Asva-voorzitter Fuchs benadrukt dat het belangrijk is om zo nu en dan op je onderwijsinstelling rond te lopen. “Het heeft ook te maken met je docenten leren kennen, en het gevoel hebben dat je thuishoort op de universiteit. Je moet iets meer houvast bieden dan alleen een Zoommeeting.”

Zachte landing

Volgens Chiappino is de introductieweek een ‘zachte landing’ voor de nieuwe student. Denk aan samen met iemand anders naar je eerste college gaan, als je het te spannend vindt. “Een introductieweek zorgt ook voor een bepaalde sociale veiligheid. De drempel om straks iemand aan te spreken in je eerste fysieke college, kan een stuk hoger liggen als je elkaar alleen maar digitaal hebt gezien."

Ze benadrukt dat de eerstejaarsstudenten van nu al meermaals getroffen zijn door de coronacrisis. “Ook hebben ze straks een torenhoge schuld, nu te maken met een kamertekort, ondergaan ze digitaal onderwijs en studeren ze waarschijnlijk af in een recessie die uit de coronacrisis volgt. Dat is geen makkelijke positie.”