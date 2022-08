Introductieweek VU is begonnen: ‘Mijn openingszin: Ken je nog iemand die een kamer verhuurt?’

Op de Vrije Universiteit kwamen woensdagochtend 2800 studenten samen om de introductieweek af te trappen. De belangrijkste gespreksonderwerpen: de zoektocht naar een kamer en de voor- en nadelen van online college volgen.

Hij zegt het lachend, maar hij meent het: als Jun Lee (20) uit Zuid-Korea nieuwe Nederlandse mensen ontmoet, zegt hij steevast: “Ken je nog iemand die een kamer verhuurt?”

Lee is in Amsterdam om Artificial Intelligence te studeren aan de Vrije Universiteit, maar een vaste woonplek heeft hij nog niet. “Ik stress ontzettend over waar ik moet wonen. Ik heb nu een tijdelijke kamer voor zo’n 1500 euro per maand en moet daar over twee maanden uit.”

Hoewel de Amsterdamse universiteiten studenten hebben opgeroepen niet naar Amsterdam te komen als ze geen kamer hadden geregeld, is Lee toch gekomen. “Ik had me al helemaal verheugd op deze studie in Nederland, niet komen was voor mij geen optie.”

Zijn kersverse studiegenoten herkennen zijn verhaal. Justus von Bandemer (17) uit Duitsland zat in precies dezelfde situatie. “Ik ben vaak op en neer naar Nederland gekomen om iets te zoeken. Uiteindelijk heb ik samen met mijn buurjongen die ook in Amsterdam gaat studeren een huis gehuurd waar we 1100 euro per persoon per maand voor betalen. Dat is te veel geld voor een student, maar in Amsterdam kan het blijkbaar niet anders.”

Online uit gemakzucht

De 2800 studenten staan deze ochtend in groepjes op de VU-campus. Om stipt elf uur betreedt Jeroen Geurts, rector van de VU, het podium. Het is de eerste keer dat hij een introductieweek opent: Geurts bekleedt de functie pas sinds januari.

Zijn stokpaardje deze introductieweek is come here together at the campus, een van de focuspunten van de universiteit voor komend jaar. Na twee coronajaren kan er weer fysiek les worden gegeven en is het mogelijk zonder restricties in de universiteitsgebouwen aanwezig te zijn. Toch is de drempel om weer naar de universiteit te gaan voor sommige studenten nog te hoog.

Geurts: “We gaan geleidelijk het aanbod van onlinelessen afbouwen. Fysiek aanwezig zijn draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en daar gaan we dit jaar mee aan de slag.”

Beter studeren

Daaf Beuse (21) verwacht dat deze ontwikkeling voor hem waardevol zal zijn. Hij zit in zijn laatste jaar van de studie Bestuurs- en organisatiewetenschap en is gewend geraakt aan online colleges. “Je kunt dan tien minuten voor het college begint je laptop openklappen. Dat gemak is lekker, maar tegelijkertijd weet ik dat ik veel beter studeer als ik in de collegezaal zit. Ik ga bijvoorbeeld niet door een professor heen praten als we allebei in dezelfde ruimte zijn, maar ik ga wel op mijn telefoon als ik online les volg.”

De Amsterdamse Amal El Bejjati (19) weet nog niet precies wat ze kan verwachten. Ze begint aan de studie Gezondheid en leven en wil in elk geval vrienden maken en leren op tijd te komen. “Ik kom vaak te laat, nu ook weer. Ik had er om tien uur moeten zijn, maar het is nu tien over tien. Mijn persoonlijke doel is op tijd komen, mijn studie serieus nemen en bij alles aanwezig zijn.”

Het liefst was El Bejjati dit jaar aan de studie Geneeskunde begonnen. Ze wil dokter worden. “Maar ik ben niet ingeloot. Ik ga het volgend jaar weer proberen en dan kan ik van deze studie doorstromen naar geneeskunde en alsnog dokter worden.”

Anders dan Mats Kramer (19) heeft El Bejjati het geluk dat haar ouders in Amsterdam wonen. Ze kan op de fiets naar de universiteit. Kramer, die dit jaar begint aan de studie Bedrijfskunde, moet noodgedwongen forenzen van en naar Assendelft. “Ik wil wel in Amsterdam wonen, maar het is te duur. Ik moet daarom wel bij mijn ouders blijven wonen.”

Eerstegeneratiestudenten

Elke onderwijsinstelling organiseert zelf een introductieweek voor haar studenten. De week is doorgaans volgepland met kennismakingsspelletjes, rondleidingen door Amsterdam, feesten en culturele activiteiten. De introductieweek van de VU is woensdag begonnen, die van de Universiteit van Amsterdam begint maandag.

Op beide Amsterdamse universiteiten wordt dit jaar ook extra aandacht besteed aan eerstegeneratiestudenten, die vaak zelf moeten uitvogelen hoe de ongeschreven regels in het hoger en universitair onderwijs precies werken. Voor de UvA-studenten die als eersten in hun familie naar de universiteit gaan is er het zogeheten baanbrekersprogramma, dat UvA-docent Milio van de Kamp heeft opgezet. Het belangrijkste doel: eerstegeneratiestudenten laten ervaren dat ze niet alleen zijn.

Van de Kamp: “Dat ze zich realiseren: hé, niet iedereen heeft hoogopgeleide ouders. Niet iedereen komt in driedelig pak naar de universiteit. Niet iedereen is opgegroeid in een milieu waar literaire werken worden gelezen. En toch mag je hier zijn.”

Op de VU wordt eerstegeneratiestudenten een ‘zachte landing’ geboden middels een speciaal programma. In een week tijd volgen ruim vijftig eerstegeneratiestudenten het intensieve programma Better Prepared, om goed voorbereid aan hun eerste academische studiejaar te beginnen.