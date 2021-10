Intocht van Sint in Arena, uittocht van vrijwilligers

Beeld ANP

In een e-mail werd het nieuws gebracht: de harde kern van vrijwilligers achter de intocht van Sinterklaas is uit de organisatie gestapt. ‘Met deze mail delen wij u mee dat wij, na vele jaren heel veel mooie ­momentjes te hebben mogen creëren voor honderdduizenden Amsterdamse kindjes, met veel pijn afstand doen van onze functies.’ De e-mail is ondertekend door vijf leidinggevenden, ­onder meer verantwoordelijk voor de aankomst van de Sint per boot, de veiligheid en de maatschappelijke activiteiten.

Menno Köhler, verantwoordelijk voor de stoet en de Pieten, is een van de ondertekenaars. De plannen voor een evenement in een voetbal­stadion in plaats van de traditionele intocht ­waren voor hem de druppel. “Toen de 1,5 meterregel verviel, heb ik meteen gezegd dat we alsnog een kleine optocht konden doen,” zegt Köhler. “Maar dat wil het bestuur niet. Ze willen per se naar de Arena.”

Mes in de activiteiten

Volgens Köhler is er grote onenigheid binnen de stichting Sint in Amsterdam. De onlangs aangetreden voorzitter en oud-wethouder Edgar Peer zou samen met medebestuurder Jules Vos het plan hebben opgevat de aankomst van Sinterklaas te professionaliseren. De traditie die sinds 1934 door honderden vrijwilligers wordt gedragen, zou in handen van een professioneel evenementenbureau moeten komen.

Voormalig bestuurslid en hulpsinterklaas Christiaan Bramer bevestigt dat er veel aan de hand is binnen de organisatie. Zo is het mes gezet in de maatschappelijke activiteiten die vanouds in de weken na de intocht worden gehouden, zoals de bezoeken aan ouderen, zieken en gehandicapte kinderen. “Van alle zorgvuldig opgebouwde maatschappelijke activiteiten die de stichting in de jaren heeft opgezet, zijn alleen de ziekenhuisbezoeken over,” aldus Bramer.

Uiteenlopende visies

Voorzitter Peer erkent desgevraagd dat er sprake is van uiteenlopende visies op de toekomst van het sinterklaasfeest. “Ik ben er in de zomer bijgekomen omdat we als organisatie moeten professionaliseren. En ook ik vind de maatschappelijke doelen heel belangrijk. Een groot deel van de vrijwilligers wil wel meedoen met onze plannen, een klein deel niet. Alle neuzen in het bestuur staan nu dezelfde kant op.”

De voorzitter zegt dat een intocht in de stad door de huidige regelgeving niet kan en dat het onmogelijk is te weten welke regels er half november gelden. Over een ontvangst van de Sint in de Arena laat hij zich niet uit, maar hij zegt wel dat een groot evenement daar tot de mogelijkheden behoort. “We zijn nu druk bezig om het evenement een mooi maatschappelijk doel te geven.”

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat weten dat er overleg is tussen de gemeente en de stichting, die jaarlijks 180.000 euro subsidie ontvangt, maar dat een besluit over de intocht de verantwoordelijkheid is van het sinterklaascomité. Vorig jaar kon de intocht niet doorgaan door corona. De aankomst van de Sint bij het Scheepvaartmuseum was toen zonder publiek en werd uitgezonden op AT5.