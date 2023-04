Intimiderende huurbazen, ‘kille’ corporaties: Amsterdamse huurders dienen 11.000 klachten in bij Stichting Woon!

Veel huurders meldden klachten over woningkwaliteit en met name vocht- en schimmelproblematiek. Beeld Getty Images

Dat stelt directeur van Stichting Woon! Evert Bartlema in een toelichting op het onlangs verschenen rapport ‘De Staat van de Huurder’. De stichting, die de belangen van huurders in Amsterdam behartigt, heeft in het rapport de 11.000 klachten van afgelopen jaar thematisch gebundeld. “Het rapport laat zien hoe weerbarstig de praktijk is,” aldus Bartlema, die constateert dat het aantal jaarlijkse klachten maar niet afneemt.

Veel klachten van huurders gingen het afgelopen jaar over onduidelijke en niet-transparante extra kosten. Vooral starters en jongeren in gedeelde particuliere huurcomplexen betalen naast hun huurprijs ook servicekosten of andere ‘community’ kosten. Het bekendste voorbeeld daarvan is verhuurder Change=. Pas na een uitspraak van de rechter verlaagde die de extra kosten van 162 euro naar 42 euro per maand.

Jongeren zijn sowieso vaak kwetsbaar. Soms hebben verhuurders de verplichte vergunning voor kamerdelen niet, waarna huurders onverwacht moeten vertrekken. Ook komt het voor dat na vertrek van één huisgenoot de verhuurder geen vervangende huurder toestaat maar de huursom per huurder flink omhoog gooit. Gevolg: minder mensen om de huur te betalen, wel een hogere huur.

Daarnaast constateert Woon! dat particuliere verhuurders de huur soms wel érg veel omhoog hebben gegooid. Zo schrijft Woon! over een particuliere verhuurder: ‘Deze reageert op geen enkele brief over achterstallig onderhoud, maar weet de huurder wel te vinden met een huurverhogingsvoorstel van 9,7 procent ‘op basis van indexering’.’

Lange wachttijden, loze terugbelverzoeken

Een andere kwetsbare groep vormen de internationale huurders. Woon! kreeg vorig jaar honderd meldingen van huurders die naar Amsterdam kwamen en weer vertrokken, maar hun borg gedeeltelijk of helemaal niet terugkregen. Het is een klassieke vorm van huisjesmelken. Andere terugkerende klachten: huurbazen die intimideren, niets doen aan gebreken of zelfs de verwarming afsluiten na een conflict.

Dit speelt vooral bij particuliere verhuur, maar ook corporaties gaan niet vrijuit. Naast terugkerende klachten over woningkwaliteit en met name vocht- en schimmelproblematiek, ervaren veel huurders een kille houding. Ook leidt de dienstverlening van corporaties tot flinke frustraties. ‘Lange wachttijden bij het klantcontactcentrum, terugbelverzoeken die niet worden nagekomen, mails die erg traag worden beantwoord.’

Anne-Jo Visser, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) herkent de klachten rond dienstverlening, al wijst ze er ook op dat de meeste huurders ‘ons goed weten te vinden’. “Wat wel lastig is, in zowel dienstverlening als uitvoering, is het personeelstekort. Maar dat is geen excuus, we moeten iedereen zo goed mogelijk helpen.”

Woningruil wordt moeilijk gemaakt

Opvallend zijn ook de belemmeringen die huurders ervaren die aan woningruil willen doen, zeker omdat het in de Amsterdamse politiek gezien wordt als een oplossing om mensen passend te laten wonen. Het idee is dat iemand die kleiner wil wonen bijvoorbeeld kan ruilen met iemand die juist groter wil wonen.

Toch weigert woningcorporatie Rochdale ‘vrijwel het hele jaar verzoeken tot woningruil in behandeling te nemen’. In Het Parool stond recent nog het verhaal van twee huurders die graag willen ruilen, maar bij woningcorporatie Stadgenoot op tegenwerking stuiten.

Volgens Visser heeft Rochdale naar aanleiding van klachten een team opgezet om woningruil makkelijker te maken. De AFWC gaat in mei met Woon! in gesprek over het rapport, en ook over een verder uit te werken schimmelaanpak.

Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) zei woensdag in een raadscommissie het rapport goed te gaan bestuderen, met als doel ‘pandjesmelkers zo hard mogelijk aan te pakken’. Ze vroeg daarbij om meer steun van het Rijk.

Het kabinet doet ondertussen onderzoek naar de wenselijkheid van servicekosten. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het verbieden van tijdelijke contracten. Dat moet helpen om huurders meer rechten te geven.

