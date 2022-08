Intimidatie, inbraak en drugsoverlast op Iepenplein in Oost: ‘Soms gebruiken ze gewoon ter plekke’

Buurtbewoners ervaren veel overlast en voelen zich onveilig. Beeld Poike Stomps

Voortdurend worden uitgescholden in je eigen buurt: Robert en zijn partner, die ieder in een appartement op het Iepenplein wonen, zijn eraan gewend. “Het is continu: kankerhomo, kankerflikker. En dan lopen wij nooit hand in hand hè, en kussen doen we al helemaal niet.” Hij zucht diep. “Ja, het is supervervelend en vermoeiend. Maar het gebeurt al jaren.”

In de vijftien jaar dat Robert aan het plein woont maakte hij er genoeg mee. Zijn fiets werd gestolen, zijn scooter op klaarlichte dag in de fik gestoken. Zes jaar geleden werden hij en zijn partner op straat in elkaar geslagen nadat ze wederom waren uitgescholden om hun geaardheid.

De inbraak van twee weken geleden noemt hij een nieuw dieptepunt. Roberts voordeur werd vernield, het hele huis doorgespit. “De kasten waren doorgezocht, alle deuren stonden open: ze waren echt overal geweest.” Gek genoeg was niets gestolen of kapotgemaakt. “Dure spullen lagen er nog. Volgens de politie is het puur een poging geweest me te intimideren, om te laten weten: we weten wat je in huis hebt. En: we komen terug.”

Bunker

Geen buurtbewoner heeft iets gezien en de politie heeft niemand kunnen aanhouden, maar Robert is ervan overtuigd dat het de jongens zijn geweest die dagelijks op het plein hangen, hem uitschelden en hem de weg versperren – waarbij hij zelfs een keer een wapen op zich gericht kreeg.

Hij wil een hekwerk voor zijn portiek, maar daar is woningcorporatie Stadgenoot terughoudend in. “En ik kan wel een bunker van mijn huis maken, maar ik moet toch echt de honden uitlaten of naar de supermarkt. Mijn huis is fijn, mijn partner woont een paar deuren verderop, en ik rijd zo de snelweg op naar mijn werk. Maar ik zie nog maar één optie: verhuizen. Als Stadgenoot me een enigszins vergelijkbaar huis aanbiedt, ben ik weg.”

Robert en zijn partner zijn niet de enigen die overlast ervaren op en rond het Iepenplein. De problemen begonnen grofweg begin dit jaar, zegt bewoner Willem – iets wat politie, de gemeente en Stadgenoot beamen. “Eerst waren het een paar jongens die kwamen hangen, nu zit het plein vrijwel altijd vol. Het is een gemêleerde groep van junks, verwarde mensen en daklozen, maar vooral kleine en grote dealers. Ze lopen heen en weer, ook naar de metrohalte bij de Wibautstraat.”

Willem, die al 35 jaar in de buurt woont, is heus wel iets gewend. “In de jaren negentig had je hier veel heroïnejunks, zij brachten veel ellende met zich mee. Maar sinds zij praktisch uitstierven is het daarna eigenlijk jarenlang heel rustig geweest. Dat we hier nu weer met een drugsprobleem zitten, verbaast me wel.”

De meeste jongens komen halverwege de middag aan op hun scooter of motor, en gaan op de bankjes zitten. Daar wordt gepraat, gegeten, veel met telefoons gerommeld. “Het is ook niet alsof ze het stiekem proberen te doen,” zegt een ondernemer uit de buurt, bij wie ook al eens is ingebroken. “Ze lopen met drie telefoons in hun hand, continu te appen. Daarna komt er iemand langs en wordt er iets overhandigd.”

Discussies voor je deur

Er wordt regelmatig tegen de iepen aan geplast en aan het einde van de dag blijft afval achter. Een bewoner van de Iepenweg ziet dat ook veel toeristen het plein weten te vinden om drugs te halen. “Er zijn hier nogal veel hotels; je ziet ze zo komen aanwandelen. Soms gebruiken ze het gewoon ter plekke.”

Willem stoort zich vooral aan de toe-eigening van de nauwe portieken. “Ze pissen hier om de haverklap: het steen is helemaal uitgebeten van de urine. En het is intimiderend. Als ik vraag of ze willen vertrekken omdat ze niet doelloos mogen rondhangen, krijg ik te horen: ‘Ik heb wel een doel, ik rook een sigaret.’ Zulke discussies voor je deur zijn niet fijn.”

Willem houdt samen met een groep buurtbewoners een oogje in het zeil. “Ik zit met bewoners van vijftien andere appartementen in een appgroep, waarin we elkaar op de hoogte houden als er ergens een vervelende dealer zit, of de politie moet worden gebeld.”

Tactische plek

Sanne, een bewoner van de Tweede Oosterparkstraat, heeft vooral last van de verslaafden die in de nauwe portieken hangen om uit het zicht drugs te gebruiken. “Ik heb weleens mijn dochter naar school gebracht om acht uur ’s ochtends, terwijl we letterlijk door een groep crackrokende mensen heen moesten die voor onze deur zat. Mijn partner en ik hebben al een keer of vijftien de politie gebeld. We kregen het idee dat het weinig opleverde, dus zijn we ermee gestopt.”

Waarom is juist het Iepenplein zo aantrekkelijk voor deze groep? Bewoners hebben diverse verklaringen: volgens Robert is het een tactische plek voor criminelen, vanwege de aangrenzende straten in zes richtingen. “Als er politie komt schieten ze zó op hun scootertje weg.” De ondernemer valt het op dat er op het plein geen speeltoestellen staan. “Ze zitten liever hier dan op de andere pleinen, omdat die jongens hier niet tussen de kinderen hoeven te hangen.”

Volgens een woordvoerder van de politie is het mooie zomerweer de laatste tijd ook een belangrijke factor. “Daarbij betreft het een plein met veel bankjes waardoor het er uitnodigend uitziet. De personen die hier hangen en overlast veroorzaken, zeggen tegen de wijkagent dat ze nergens anders terecht kunnen. En op zich is het bivakkeren op de bankjes op het plein natuurlijk geen strafbaar feit, maar het veroorzaken van overlast wél.”

Gebiedsverbod

De gemeente is bekend met de problemen in de buurt, waar in recent in korte tijd ook twee plofkraken gepleegd zijn. Vorige maand is het westelijke stuk van de Eerste Oosterparkstraat al toegevoegd aan het zogeheten ‘overlastgebied Oost’ (zie kader), waardoor overlastgevers harder kunnen worden aangepakt en de politie gebiedsverboden kan opleggen. Op het grootste gedeelte van het Iepenplein kunnen overlastgevers ook gebiedsverboden krijgen, maar dat gebeurt op basis van de Overlastwet. Wil de gemeente tot deze maatregel overgaan moet er volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema wel ‘al een dikker dossier liggen.’

“Op dit moment liggen er twaalf dossiers ter beoordeling en bekrachtiging voor zo’n gebiedsverbod,” zegt de politiewoordvoerder. Politie en stadsdeel zoeken naar een ‘duurzame oplossing’, en surveillerende agenten krijgen de opdracht het Iepenplein extra aandacht te geven tijdens hun rondes door de buurt. Met onder meer de GGD is contact over hoe de verslaafden en daklozen te helpen.

Sommige bewoners zouden graag zien dat de gemeente camera’s ophangt, in navolging van een groot deel van de Dapperbuurt en de Indische buurt. Vooralsnog is daar geen sprake van, laat een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema schriftelijk weten. “De burgemeester beoordeelt per geval of de inbreuk die het cameratoezicht maakt op de persoonlijke levenssfeer van inwoners en bezoekers van Amsterdam evenredig is aan het doel dat bereikt moet worden. Daarnaast dient de inzet van cameratoezicht gerechtvaardigd te zijn omdat de verstoring van de openbare orde niet met andere minder ingrijpende maatregelen voldoende teruggedrongen kan worden. Op dit moment is er geen informatie die hierop wijst.”

Bewoner Willem reageert teleurgesteld. “Ik heb het idee dat het hier eerst écht moet escaleren voordat er een stevige oplossing komt.”

De namen van de bewoners zijn uit veiligheidsoverwegingen gefingeerd. De echte namen zijn bij de redactie bekend.

Reactie Stadgenoot “Wij krijgen sinds januari, februari veel klachten binnen over dealers op straat en mensen die hangen in de portieken,” zegt een woordvoerder van woningcorporatie Stadgenoot, die ongeveer honderd woningen in en om het Iepenplein verhuurt. Stadgenoot zegt bewoners een zo veilig mogelijk gevoel rond hun woning te willen geven. “Dat doen we door hang- en sluitwerk te checken en te herstellen mocht er iets gebeurd zijn, het ophangen van extra verlichting en het eventueel plaatsen van deurspionnen zodat mensen kunnen zien voor wie ze opendoen.” Een hek voor het portiek, zoals Robert en zijn partner willen, is nog onderwerp van discussie. “We zijn heel begaan met ze, en we gaan op zoek naar de beste oplossing. Al zijn we met hekken terughoudend vanwege de brandveiligheid.”