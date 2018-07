Intimi herdenken Wouter van Luijn in Tuschinski

Volgens Omroep Venlo is het lichaam van de geboren Limburger donderdag in Nederland aangekomen. Voor de gewelddadige dood van de Nederlander zit een Spanjaard vast. Hij is de hoofdverdachte en heeft verklaard dat hij Van Luijn klappen heeft gegeven omdat hij op straat stond te plassen.



Door de klappen ging Van Luijn tegen de grond en overleed hij later. De vrijdag opgepakte Spanjaard Adrián F. (19) zit vast op verdenking van beroving en geweldpleging met als gevolg de dood van de 34-jarige Nederlander.



Het misdrijf had plaats in een wegens drugshandel beruchte krottenwijk, Son Banya, niet ver van de luchthaven van het eiland.



Lees ook: Wouter van Luijn (1984-2018) was een baken van rust