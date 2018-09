Interview Shell-directeur op UvA verstoord door activisten

Het interview werd ruw onderbroken door achtereenvolgens een opblaasbare oliepijpleiding, het uitrollen van spandoeken en het scanderen van leuzen. Ook werd een hele grafkist binnengedragen.



Studententalkshow Room for Discussion heeft al veel vooraanstaande gasten uit de politiek en het zakenleven over de vloer gehad, van Mario Draghi tot Christine Lagarde, maar niet eerder werd het zo'n janboel.



Net toen Van Loon het nut van het schrappen van de dividendbelasting wilde uitleggen, probeerden activisten een manshoge opblaasbare pijplijn binnen te dragen, wat maar op het nippertje werd voorkomen door UvA-beveiligers.



Bullshitbingo

Even later kwam de pijpleiding alsnog neerdalen vanaf de balustrade boven de UvA-hal waar Van Loon werd geïnterviewd. Daarna werden ook nog spandoeken uitgerold.



Verder vermaakten de studenten zich met een spelletje Bullshitbingo, door Bingo door de zaal te roepen als Van Loon naar hun mening terugviel op opgelegd pandoer over de overgang naar duurzame energie en de rol die fossiele brandstoffen voorlopig blijven spelen.



Al die tijd werd het interview gewoon voortgezet, alsof er niets gebeurde. Van Loon kon er wel om lachen, zei ze na afloop. "Je kunt ook niet anders verwachten in Amsterdam."



Pas toen ook nog een grafkist werd binnengedragen, toonde ze zich aangedaan. Ze had gisteren nog een begrafenis gehad en een grafritueel vond ze niet gepast. Ook vond ze dat de activisten naar voren moesten stappen om een vraag te stellen, want daar was ze voor gekomen.