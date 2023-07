Interventieradioloog Warner Prevoo (1963-2023) was direct, persoonlijk en lief

Warner Prevoo was als interventieradioloog een uiterst betrokken arts, zeggen familie, vrienden, kennissen en collega’s. Voor zijn patiënten maakte hij altijd tijd.

Als interventieradioloog bestraalde Warner Prevoo mensen met kanker en uiteindelijk is de arts van het Antoni van Leeuwenhoek op 59-jarige leeftijd ook aan de gevolgen van die ziekte overleden. Prevoo maakte altijd tijd voor patiënten, ook als hij buiten kantooruren in stamkroeg De Gruter zat. “Je kunt nooit genoeg liefde geven,” zei hij.

Hoeveel artsen zouden willen dat hun kickbokstrainer op de afscheidsplechtigheid zoete en zure herinneringen aan hen ophaalt? Hoeveel artsen hebben lak aan conventies en dragen onder hun witte jas graag afgetrapte All-Stars en ‘een T-shirt van honderden euro’s met gaten erin?’ zoals de bevriende orthopeed Michiel van Trommel het verwoordt.

En hoeveel mensen zeggen bij de planning van hun afscheid zonder schaamte: “De kist moet in het midden van de Zuiderkerk staan, want in het centrum van de aandacht was ik altijd het allergelukkigst”?

Als familie

Warner Prevoo was geen middelmaat. Niet als arts en niet als mens. Zo facetimede hij soms met patiënten vanaf het terras van zijn stamkroeg De Gruter in Zuid, herinnert vriend Alain de Levita zich. “Ik moet even opnemen,” zei hij dan. “Want niets is belangrijker dan de patiënt.”

Ook oud-collega’s uit het Antoni van Leeuwenhoek herinneren zich die instelling. “Alle patiënten liepen met hem weg,” zegt Jan de Vries, eveneens interventieradioloog. “Hij praatte met hen alsof het familie van hem was. Heel direct, persoonlijk en lief.”

In tijdschrift Arts en Auto zei Prevoo er in 2019 zelf over: “Ik vind duidelijkheid en eerlijkheid bij artsen nog belangrijker dan empathie. Er wordt te vaak om de hete brij heengedraaid. Want ja, zolang je suggereert dat een nieuw medicijn nog wel kan helpen of dat een experimentele behandeling nog een kansje biedt, hoef je het woord dood niet uit te spreken.”

TED-talk

Prevoo kende het perspectief van de patiënt beter dan hem lief was. In 2016 werd longkanker bij hem vastgesteld. Met schrijfster Karin Overmars schreef hij het boek Echte dokters huilen ook, waarin hij vaststelde dat hij als arts nog veel te weinig wist over wat er omging in zijn patiënten. Prevoo hield er zelfs een TED-talk over.

Pijnlijk genoeg kreeg Prevoo zelf de ziekte die hij juist bestreed. Prevoo behandelde als interventieradioloog tumoren. Dankzij experimentele behandelingen kon hij jaren langer leven dan aanvankelijk werd gedacht, maar de uitzaaiing van de ziekte naar de lever werd hem eind juli te veel. Hij overleed thuis, in het bijzijn van zijn naasten.

Prevoo was dol op mensen om zich heen, zoals ook bleek uit de massale opkomt bij de afscheidsceremonie. Hij introduceerde op donderdagavond een borrelclub in café De Gruter voor vrienden, bekenden en mensen die hij in de supermarkt of elders tegen het lijf was gelopen. “Warners motto was dat je nooit genoeg liefde kunt geven,” zegt Sander Veeneman, die dertig jaar met hem bevriend was.

Dat motto hanteerde Prevoo ook in zijn eigen liefdesleven; hij had vaak een nieuwe vriendin, meestal jonger dan hijzelf.

Zoeken naar de confrontatie

Ondanks de grote behoefte aan liefde had Prevoo er geen moeite mee mensen tegen zich in het harnas te jagen. “Hij was direct en ging er soms met gestrekt been in,” zegt Albert Jan Prevoo, zijn jongere broer. “Warner kon de confrontatie echt zoeken.”

Prevoo laat een zoon na, Yno, die in opleiding is tot arts en zijn vader de afgelopen maanden intensief heeft verzorgd. “Mijn vader zei altijd dat je als arts als het ware bij de patiënt in bed moet kruipen om hem of haar goed te begrijpen. Zo’n arts wil ik ook worden.”