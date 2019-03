Intertoys in afgeslankte vorm verder

Tussen de 1000 en 1500 van de 3200 werknemers behouden naar verwachting hun baan.



Green Swan wil ongeveer 220 winkels openhouden. Of dat aantal ook gehaald wordt, is onder meer afhankelijk van verdere onderhandelingen met verhuurders en franchisenemers. Green Swan wil een deel van de eigen winkels aan franchisenemers verkopen.



Intertoys heeft nu 286 eigen winkels, waarvan ruim de helft openblijft, en twee distributiecentra. Daarnaast zijn er honderd filialen van franchisers. Die moeten nu beslissen of ze zich bij het nieuwe Intertoys aansluiten. Meer zekerheid daarover verwachten de curatoren in de komende weken.



Kruidvat en Action

Voor 91 Intertoys-winkels valt sowieso het doek. Die gaan half mei dicht. Zaterdag wordt bekendgemaakt om welke vestigingen het gaat en dan begint in die filialen de opheffingsuitverkoop.



Speelgoedketen Intertoys ging eind februari failliet, onder meer door aanhoudende zware marktomstandigheden. Naast de toenemende concurrentiedruk van webwinkels snoepten ook andere winkels als Kruidvat en Action klanten af van de keten.



Investeerder Green Swan richt zich op de speelgoedsector in Europa en nam in augustus vorig jaar al de Spaanse en Portugese activiteiten van Toys 'R' Us over. Verder kocht het Maxi Toys en het Belgische Bart Smit.



