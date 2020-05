‘Interne kritiek op directeur Haga Lyceum vanwege leiderschapsstijl’

Amsterdam, West, Naritaweg, Cornelius Haga Lyceum, 05-07-2019 Cornelius Haga Lyceum. Beeld Eva Plevier

Dat meldt NRC. Volgens het dagblad probeert de bestuursvoorzitter van de islamitische middelbare school Atasoy te schorsen vanwege een autoritaire leiderschapsstijl. Ook zou de medezeggenschapsraad graag zien dat de macht van de directeur wordt ingeperkt en heeft de ouderraad zich uit onvrede over Atasoy teruggetrokken. De schooldirecteur zou op zijn beurt de bestuursvoorzitter proberen weg te krijgen, voordat zijn schorsing officieel wordt.

Het Haga Lyceum kwam begin vorig jaar in opspraak door een alarmerend ambtsbericht van de AIVD. Dat bevatte zware beschuldigingen over radicaal islamitische invloeden rond de school. Een poging van Onderwijsminister Slob om het voltallige bestuur te dwingen tot aftreden, haalde niets uit, zelfs niet toen hij aankondigde de financiering stop te zetten. De rechter maakte korte metten met zijn besluiten.

Brandbrief

De oorsprong van het huidige conflict zou liggen in maart, toen bekend werd dat het Haga twee weken dicht ging vanwege het coronavirus. In het persbericht stond te lezen dat dit besluit was genomen ‘in samenspraak met de medezeggenschapsraad en ouderraad’, maar volgens NRC voelden zij zich niet gekend, waarop een ruzie volgde. Er zou zelfs een brandbrief zijn verstuurd, waarin door overgebleven leden van de medezeggenschapsraad werd aangedrongen op een beperktere rol van Atasoy. Deze werd ingetrokken nadat Atasoy beloofde dat na de zomervakantie naast hem een andere directeur wordt aangesteld.

De bestuursvoorzitter heeft nu intern aangekondigd Atasoy te willen schorsen, aldus NRC. Dit onderwerp staat op de agenda voor een vergadering, later deze week.

Volgens bronnen van het dagblad heeft het bestuur verschillende signalen van ontevreden medewerkers gekregen. Atasoy zou feedback naast zich neerleggen en collega’s die kritiek uiten ‘verrader’ of ‘snitch’ noemen.

Atasoy heeft niet op de beschuldigingen gereageerd.