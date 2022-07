Internationale studenten over hun haast onmogelijke zoektocht naar een kamer in Amsterdam: ‘Ik heb een heel groot probleem’

Renad Mangoud uit Egypte.

‘Er is mij niet verteld dat ik dakloos zou raken’

Renad Mangoud (18) komt uit Egypte en begint aan haar tweede jaar Economics and Business Economics aan de UvA.

“Ik heb een heel groot probleem. Voor het eerste jaar heeft de UvA me aan een kamer geholpen. Ze zeiden toen ook dat het moeilijk is om een kamer te vinden in Amsterdam ‘maar niet onmogelijk, dus begin op tijd met zoeken’. Ik ben nu al zes maanden aan het zoeken en heb nog niets gevonden. UvA zei dat het moeilijk zou worden, niet dat ik dakloos zou raken. Dit is zó stressvol.”

Ik begin over een kleine twee maanden al aan mijn tweede studiejaar. Ik wil in Amsterdam studeren omdat het op carrièregebied een goede stap is, de stad prachtig is en omdat Nederlandse mensen zo aardig en accepting zijn.

Discriminatie

Het is wel pijnlijk om te zien hoe vaak ik gediscrimineerd word door makelaars. Ik reageer elke dag op advertenties via Kamernet, via Pararius, via Facebook, rechtstreeks via makelaars. Maar als ze erachter komen dat ik uit Egypte kom en niet Nederlands ben, reageren ze ineens niet meer op mijn berichten.

Ik heb mailconversaties van een makelaar die me al op de bezichtigingslijst had geplaatst en me er daarna weer heeft afgehaald. Of een makelaar die zei dat de huiseigenaar geen buitenlanders in zijn huis wil. Hoe kan dat? Waarom krijgt een ander voorrang. Het zou toch niet uit moeten maken wie er in het huis komt. Het is een zakelijke transactie: je krijgt geld van mij, ik krijg een kamer van jou. Ik heb een budget van duizend euro per maand, mijn ouders kunnen garant zijn en toch ben ik niet welkom. Wie houdt toezicht op eerlijke behandeling op de verhuurmarkt?”

Amaury Morizot uit Frankrijk. Beeld -

‘Het is een total mess voor ons’

Amaury Morizot (18) komt uit Frankrijk en begint komend jaar met Linguistics aan de UvA.

“Het eerste wat ik deed toen ik mijn bevestigingsmail kreeg van de UvA was me inschrijven voor UvA student housing. De universiteit helpt je dan met het vinden van een kamer voor het eerste jaar, zeggen ze. Maar ze loten en ik heb geen kamer en sta heel laag op de wachtlijst.

Mijn ouders en ik zijn nu meerdere keren naar Amsterdam gekomen om een kamer te vinden voor mij en dat is ontzettend moeilijk als je niemand kent hier. In Frankrijk heb je nog veel makelaarskantoren waar je binnen kan lopen, die zijn er in Amsterdam veel minder. En we konden ook niet elke keer naar Amsterdam komen om te zoeken, telkens op en neer kost ook geld.

Illegale kamer

Ik heb online meer dan veertig keer gereageerd en blijkbaar is het in Nederland normaal dat mensen niet reageren. Niet eens met een afwijzing. Dat vind ik heel raar. Tijdens mijn zoektocht trapte ik bijna in een illegale kamer die werd aangeboden. De eigenaar zei lastminute dat ik me niet kon inschrijven op het adres. Dat zou betekenen dat ik ook geen BSN-nummer kon krijgen, want je hebt een woonadres nodig voor een BSN. Dus dat ging niet door. Uit nood heb ik nu een kamer van 14 vierkante meter geaccepteerd in Amstelveen. De kamer kost duizend euro per maand en ik heb me vastgelegd voor minimaal 18 maanden. Het kon niet anders.

Het lastige is wel dat ik pas eind september in die kamer kan, terwijl mijn Intreeweek al op 29 augustus begint. Ik ben dus nog op zoek naar een slaapplek voor de eerste maand van mijn studie. Je kunt uit mijn verhaal wel concluderen dat het een total mess is voor internationale studenten.”

Salma Bel Lahdab uit Spanje. Beeld -

‘Het heeft invloed op mijn mentale gezondheid’

Salma Bel Lahdab (23) komt uit Spanje en studeert Culturele Antropologie aan de VU.



“Eigenlijk wil ik het niet over mijn persoonlijke situatie hebben. Dit probleem overstijgt het individu. Huisvesting is een basisbehoefte en als je dat fundament niet hebt, wordt alles secundair: je vriendschappen, je studie, je mentale gezondheid. Ook mijn huizenjacht heeft veel invloed gehad om mijn mentale gezondheid. Die continue onzekerheid maakt dat je je op weinig anders kan focussen. Ik ben bijna afgestudeerd en sinds 2019 vier keer verhuisd. Nu heb ik geluk: ik heb een fijne kamer, maar een tijdelijke. Ik weet niet hoe lang ik hier kan blijven. Dat maakt ook dat ik niet weet wanneer en waar ik een master ga doen. Ik gedij goed in internationale settings, maar of ik in Amsterdam blijf? Ik ga eerst werken en nadenken.

Facebookoproepen in het Nederlands

Er is zoveel onzekerheid rondom wonen voor studenten. Zoals ik al zei: het is niet alleen mijn probleem, het is een geïnstitutionaliseerd probleem dat zich op allerlei manieren uit. Ik zet me er ook actief voor in door actie te voeren. Dat is enerzijds een energiegevende bezigheid, maar als er zoals in Amsterdam niets tot weinig verandert, kost het vooral veel energie. Amsterdam doet alsof het een internationaal georiënteerde stad is waar internationals welkom zijn, maar in de praktijk is dat anders. Er wordt veel gediscrimineerd. Oproepen op Facebookposts waarin kamers worden aangeboden, zijn om te beginnen vaak in het Nederlands en heel vaak staat erbij dat buitenlanders niet welkom zijn. Het is ook geen uitzondering dat als je wel reageert, je geen antwoord krijgt.

Voor wie de stad wel is? Voor de meest welgestelde mensen die zelf een heel appartement kunnen huren. En daarbij: deze kamertekorten zijn niet nieuw en dat zegt iets over het handelen van universiteiten. Zij nemen niet genoeg verantwoording. Als je weet dat je niet alle studenten op een veilige manier kunt huisvesten, zorg dan dat ze zich niet blijven inschrijven. Neem je verantwoordelijkheid en informeer studenten goed. Dat gebeurt nu te weinig en te laat.”

