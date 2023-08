Internationale studenten 7 uur in de rij voor inschrijving bij gemeente Amsterdam: ‘Dacht dat dit een grap was’

Internationale studenten in de rij bij stadsloket Bos en Lommer voor een burgerservicenummer. Veel van hen zijn net in Nederland aangekomen. Beeld Koosje Koolbergen

De bewaker heeft er maar een krukje bij gepakt, om elke student weg te sturen die ’s middags denkt zich nog eventjes in te kunnen schrijven bij de gemeente. Had je je maar vanochtend vóór openingstijd moeten melden op het Bos en Lommerplein.

Komende week beginnen de colleges weer; Amsterdam verwacht volgens een woordvoerder deze zomer 8000 nieuwe internationale studenten die minstens vier maanden in de stad studeren. Zij moeten zich binnen vijf dagen na aankomst in Nederland inschrijven bij de gemeente voor een burgerservicenummer. Alleen dan kunnen ze een bankrekening openen en een zorgverzekering afsluiten.

Twintig dagen

Vorig jaar besloot Amsterdam om nieuwe studenten enkel in het stadsloket West op het Bos en Lommerplein te ontvangen. Daar ontstonden toen rijen van zo’n half uur. Maar deze woensdag zijn de wachttijden opgelopen tot wel zeven uur, soms in de motregen, zoals voor de 18-jarige Carla uit Mexico. “Voor alles kun je je digitaal inschrijven,” klaagt Carla, “maar hiervoor niet.”

Naast haar staat Lena (18) uit Polen, die twee dagen geleden is aangekomen. “Zelfs in Polen zou dit beter geregeld zijn.” Zij balen ervan dat ze hier staan en niet in het Concertgebouw of een museum, waar vandaag de Intreeweek van de UvA is.

Studenten kunnen geen afspraak van tevoren maken, maar kunnen op twintig verschillende dagen bij het stadsloket terecht. Die dagen hebben de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) ook nog eens onderling verdeeld. Dat leek goed te gaan: vorige week zag wethouder Hester van Buren (Dienstverlening) bij een bezoek geen lange rijen, zegt een woordvoerder.

In de rij blijkt dat veel studenten pas enkele dagen geleden zijn aangekomen. “Toen iemand me zei dat ik hier zes uur zou wachten, voelde het als een grap,” zegt de Deense Katinka (21), die vier jaar gaat studeren aan de Gerrit Rietveld Academie. Voor haar staat Amy (22) uit Zuid-Afrika, zij is pas vier dagen in Nederland. “Als ik straks thuis ben, ga ik droge kleren aandoen en wijn drinken.”

Marshmallows en taaitaai

Ondanks het lange wachten, is de sfeer in de rij goed. Katinka zit met zo’n zes mensen die ze in de rij heeft ontmoet op de grond te kaarten, ze eten marshmallows en taaitaai.

Milan Rother (20) uit Duitsland heeft urenlang gepraat met de 24-jarige Brit Josh Bennett, die door het wachten zijn werk heeft gemist. Rother moet bovendien om vier uur ’s middags naar een introductiebijeenkomst op de universiteit, nog voor hij aan de beurt is, en heeft dus de hele dag voor niets in de rij gestaan. “Dat is niet erg,” zegt hij, “want ik heb Josh ontmoet en een goed gesprek gehad. We hebben nummers uitgewisseld.”

Rij gesloten

De woordvoerder van wethouder Van Buren laat weten dat het ‘over het algemeen’ dit jaar niet druk is geweest, maar dat er nu zes zieke medewerkers zijn op het Bos en Lommerplein, waardoor de wachttijden oplopen. Andere Amsterdammers hebben daar geen last van; de studenten worden in een aparte ruimte geholpen.

De rij sloot woensdagochtend om tien uur, toen er 500 mensen stonden. Iedereen die toen in de rij stond, zou die dag nog worden geholpen. Sindsdien zit de bewaker op zijn rode kruk. Of de studenten een beetje lief voor hem zijn? “Ja hoor,” zegt hij, “als ze iets gedaan willen krijgen, moeten ze wel hè.”

Dat beaamt de laatste gelukkige in de rij: de 26-jarige Rim Echenbouli uit Marokko. De toekomstige linguïstiekstudent heeft een betere dag dan vele anderen hier. “Ik heb hier om tien uur ’s ochtends een plekje gereserveerd bij de bewaker,” vertelt ze. “Toen ben ik in de buurt rond gaan lopen, gaan lunchen, etalages gaan bekijken. Twee uurtjes later kwam ik terug.”

Over de auteur: algemeen verslaggever Tahrim Ramdjan schrijft sinds 2019 voor Het Parool, onder meer over alledaags nieuws, recht, jongeren, discriminatie en stadsdeel Zuidoost. Tips zijn welkom op t.ramdjan@parool.nl.