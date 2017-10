Internationaal gezochte zakkenroller aangehouden op CS

Dat de 42-jarige Roemeen in Amsterdam was, werd begin vorige week aan de Amsterdamse politie getipt door collega's in Gent.



Toen de man later in de week een vrouw rolde op het Centraal Station werd hij herkend door een agent die op dat moment niet aan het werk was. De ambtenaar wist de man net zo lang vast te houden tot het 'Team Openbaar Vervoer' hem arresteerde.



De Roemeen bleek via Boekarest naar Amsterdam te zijn gereisd en is volgens de Gentse politie 'zeer actief innen het zakkenrollerscircuit, in heel Europa'.



Vrijdag staat hij voor de rechtbank in Amsterdam. Als hij daar een straf krijgt voor zakkenrollerij kan het proces ingezet worden van uitlevering aan België. Dat land wil hem graag hebben.