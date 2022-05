Internationaal gezochte drugsverdachte Ahmet G. (59) ontkent voortvluchtig te zijn

Ahmet G.'s advocaat Jan-Hein Kuijpers: ‘Ik ga mijn cliënt natuurlijk niet adviseren zich wel of niet te melden op basis van stukjes in de krant.’ Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/anp

“Mijn cliënt is verbaasd, teleurgesteld en geïrriteerd omdat hij wordt afgeschilderd als een van de grootste drugscriminelen ooit, zonder dat hem ook maar iets wordt gevraagd, door politie, justitie en/of het journaille,” aldus Kuijpers. “Hij heeft vanuit het verleden sterk het idee dat het een strategie van justitie is bepaalde personen via de media op te pompen tot groteske individuen, met als doel op voorhand de rechterlijke macht te beïnvloeden.”

Op de vraag waar zijn cliënt zich op dit moment precies bevindt, wil Kuijpers geen antwoord geven. “Twee weken geleden is hij via een videoverbinding met Turkije nog door de raadsheer-commissaris van het Amsterdamse gerechtshof als getuige verhoord in het hoger beroep van zijn Nederlandse zaak.”

Dat hij internationaal wordt gezocht, is hem en zijn advocaat onbekend, stelt Kuijpers. “Dat moet hij blijkbaar maar via de media vernemen. Niemand heeft mij of mijn cliënt gebeld.”

Gaat Ahmet G. zich melden, nu hij ontkent op de vlucht te zijn? Kuijpers: “Als justitie gewoon eens even belt, zullen we dat overwegen. Ik ga mijn cliënt natuurlijk niet adviseren zich wel of niet te melden op basis van stukjes in de krant.”

Moordaanslag

In 2020 werden Ahmet G. en Hasan M. veroordeeld tot een kleine 2,5 jaar cel voor het witwassen van tonnen euro’s en valsheid in geschrifte.

In 2019 vond een mislukte moordaanslag plaats op Ahmet G. voor zijn villa in Amstelveen. G. kreeg een kogel in zijn been en zijn dochter werd geraakt in haar enkel – G.’s ex had het geluk dat het op haar borst gerichte wapen haperde. In die zaak eiste het Openbaar Ministerie woensdag straffen tot 16 jaar.

G. figureert daarnaast, zij het in de marge, in strafzaken die draaien om onderwereldgeweld. In de zaak rondom de martelcontainers die in het voorjaar van 2020 werden gevonden in het Brabantse Wouwse Plantage werd hij genoemd als een van de personen die in het martelcomplex hadden moeten worden opgesloten. Daarnaast werd hij genoemd in de zaak van de verijdelde moordaanslag op de omstreden Soester zakenman Chris Kraijpoel.