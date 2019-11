Interim-bestuurder Haga Lyceum wil de baan niet meer

De beoogd interim-bestuurder van het Cornelius Haga Lyceum wil de baan niet meer. Marcel Heuver zou het niet eens zijn met de extra eisen die Onderwijsminister Arie Slob heeft gesteld.

Dat zei directeur-bestuurder Soner Atasoy vrijdagmorgen tijdens een zitting bij de Raad van State. “De interim-bestuurder vindt de extra aanvullende eisen van de minister een te grote ingreep. Hij heeft ons drie weken geleden laten weten dat hij niet meer wil aantreden.”

Met de extra eisen zei Atasoy te doelen op de voorwaarde dat het hele bestuur van de islamitische middelbare school moet aftreden en dat de interim-bestuurder moet worden bijgestaan door een extern onderwijskundige. De landsadvocaat, Jannetje Bootsma, benadrukte dat Slob heeft aangeboden de kosten voor deze expert voor zijn rekening te nemen, als ‘teken van goede wil’.

Geen moslim

De zitting bij de hoogste bestuursrechter, drukbezocht door leerlingen en ouders, ging over het besluit van Slob om per 1 december de bekostiging van de school te stoppen. Het Haga Lyceum wil dat dat besluit wordt opgeschort tot er uitspraak is gedaan in andere nog lopende juridische procedures. Zonder financiering zal de school hoogstwaarschijnlijk moeten sluiten; midden in het schooljaar.

De ChristenUnie-bewindsman stelde in september een aanwijzing in tegen het bestuur van het Haga Lyceum: dat moest aftreden en de taken overdragen aan een interim-bestuurder. In Heuver werd die interimmer gevonden en Slob ging daarmee akkoord, mits hij zich laat bijstaan door een deskundige omdat hij een ervaring heeft als onderwijsbestuurder.

Maar Heuver trad niet aan. Omdat hij geen moslim is, moesten de statuten van de school worden gewijzigd voor hij aan de slag kon. Volgens Slob kon dat op korte termijn, maar volgens het Haga Lyceum moest die wijziging nog worden voorgelegd aan de ouderraad en medezeggenschapsraad. Slob gaf daarop nog een aantal dagen extra respijt, maar concludeerde daarna dat er niet aan zijn aanwijzing was voldaan. Hij besloot daarop per 1 december de bekostiging stop te zeggen.

‘Noodverband’

Bootsma zei niet te begrijpen dat het schoolbestuur nog altijd niets heeft gedaan om aan de eisen van Slob te voldoen. “We zijn inmiddels een maand verder, maar het bestuur heeft tot op de dag van vandaag haar statuten niet gewijzigd.” Ze zei het vrijdagochtend nog te hebben gecheckt bij de Kamer van Koophandel.

Ook staatsraad Conny van Altena vroeg meermaals wat het bestuur heeft gedaan om alsnog aan de aanwijzing te voldoen. “Kunt u niet even een noodverband leggen, omdat het gaat om een interim-bestuurder en het voortbestaan van uw school?” Volgens Atasoy wilde hij ‘dat heel graag doen’. “Maar we werden geblokkeerd door onze eigen statuten en de wet als het gaat om medezeggenschap.”

Ook advocaat Bootsma deed nogmaals een beroep op het Haga om aan de aanwijzing te voldoen. “Zorg dan vandaag of maandag nog voor de overdracht van de taken, dan zal de minister er naar kijken.” Dat lijkt nu geen optie meer nu Heuver zich bij Atasoy heeft teruggetrokken.

De directeur-bestuurder is zelf ook niet van plan op te stappen, stelt hij. “Ouders en leerlingen zeggen: als Atasoy weggaat, gaan wij ook.” Atasoy draait zich om naar de volle zaal. “Klopt dat of niet?” De leerlingen en ouders antwoorden luidkeels ‘ja’.

De Raad van State streeft ernaar om volgende week vrijdag uitspraak te doen.