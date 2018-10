Instroom statushouders kleiner dan voorgaande jaren

Dat blijkt uit de Vluchtelingenmonitor 2018 van de afdeling Onderzoek, informatie en statistiek van de gemeente.



In 2015, het jaar van de internationale vluchtelingencrisis, kwamen ruim 1700 statushouders - asielzoekers met een verblijfsvergunning - naar Amsterdam, in 2016 waren dat er iets minder: 1600. In 2017 waren het er veel minder. Toen kwamen bijna 900 statushouders richting de stad.



Dat heeft te maken met een groter aantal asielaanvragen door mensen uit als veilig bestempelde landen. Het deel dat in Nederland een vergunning krijgt, is gedaald van 55 procent in 2016 naar 31 procent in 2017, dat is terug te zien in de Amsterdamse instroomcijfers.