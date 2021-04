Instorten Grimburgwal deels door vaarverkeer veroorzaakt

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek door een team van TU Delft, AMS, Deltares en SkyGeo op verzoek van de gemeente. De plek waar de kademuur het water inzakte, werd hoofdzakelijk gebruikt door rondvaartboten.

Verkeerswethouder Egbert de Vries schrijft in een brief aan de gemeenteraad zich zorgen te maken over de financiering van de aanpak van de bruggen en de kades. Vanaf 2023 is er jaarlijks ruim 40 miljoen euro nodig om het achterstallig onderhoud aan te pakken, maar het zicht op structurele middelen hiervoor ontbreekt. Zonder deze middelen zal de achterstalligheid weer oplopen, zegt De Vries.

Trigger voor instorting

Als andere oorzaken voor de instorting van de Grimburgwal worden genoemd de lichtere constructie van de kademuur en het vernieuwen van het trottoir. Dat laatste zou de trigger zijn geweest voor de instorting. De bijdrage van de grondwaterstroming, droogte en regen is niet bekend, maar kan een rol hebben gespeeld in combinatie met de al opgetreden vervorming en ontstane uitspoeling achter de kade richting de gracht, zegt verkeerswethouder De Vries.

Het relatief snelle onderzoek had als doel te achterhalen welke lessen zijn te leren voor de overige kades in Amsterdam. De Vries: ‘Enkele van de maatregelen die het programma verder oppakt zijn het met voorrang onderzoeken van locaties met aanvaarschade, archiefonderzoek naar lichter ontworpen kades en onderzoek naar waterdiepte.’

Bij dat laatste gaat het niet alleen over het effect van pleziervaart, maar ook over de consequenties van het intensiveren van logistiek over water en het maken van afspraken over het baggeren van grachten, schrijft De Vries. ‘Ook onderstreept deze rapid assessment het belang van ons proces van ‘zachte signalen’ en hoe belangrijk het is dat we hier blijvend aandacht voor vragen en adequaat op reageren. Ook voor kades die niet in eigendom van de gemeente zijn.’