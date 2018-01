Instock genomineerd voor internationale prijs

Sinds juni 2014 heeft Instock 300.000 kilo voedsel, zoals groente en fruit met schoonheidsfoutjes en oud brood dat anders weggegooid zou worden, gebruikt om mee te koken. Het bedrijf bestaat inmiddels uit drie restaurants, een foodtruck en heeft een eigen kookboek uitgegeven.



Instock is genomineerd voor de zogenaamde Circulars Awards, die worden uitgereikt aan organisaties die bijzondere bijdragen leveren aan de circulaire economie, waarin afval na recycling weer een grondstof wordt.



Autootje

In een begeleidend filmpje zegt mede-oprichter Selma Seddick: "We begonnen met een elecktrisch autootje rijdend door de stad om zelf al het eten op te halen, maar inmiddels zien onze banen er heel anders uit."



De voedselredders zijn samen met vijf andere bedrijven genomineerd in de categorie voor beginnende innovatieve bedrijven die tussen de één en tien miljoen dollar omzetten per jaar. Via een website kunnen mensen stemmen.



Instock is het enige Nederlandse bedrijf dat meedoet. Op 22 januari horen de Amsterdammers tijdens het World Economic Forum in Zwitserland of ze gewonnen hebben.