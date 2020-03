Instelling voor daklozen en verslaafden komt met eigen ‘mondkapjeslijn’

Beeld ANP

Een lapje katoen, een sluitstrip van een vuilniszak en vooral een beetje handigheid met de naaimachine volstaan. De Regenboog Groep, tandartspraktijk Nieuw Amsterdam en het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) die het Project Amsterdamse Mondkapjes (PAM) initieerden, hebben een demonstratievideo online gezet om naaiers in spe te helpen. Voor de productie zijn reeds studenten van het AMFI, vrijwilligers van de Regenboog Groep onder wie voormalig daklozen en naaiateliers ingezet.

“We houden ons in onze acht inloophuizen natuurlijk al aan de hygiënemaatregelen en bewaren 1,5 meter afstand van elkaar. De kapjes filteren de lucht en bieden extra bescherming aan onze medewerkers en bezoekers,” zegt Marit Postma van de Regenboog Groep. De instelling heeft zelf een paar duizend kapjes nodig. “Maar ook andere instellingen als het Leger des Heils en het Steunpunt Vluchtelingen ASKV kloppen nu bij ons aan,” zegt Postma.

‘Fijn om mensen te helpen’

Een twintigtal Amsterdamse hotels heeft al oude lakens of lakens met weeffouten voor dit project afgestaan. Deze gaan eerst allemaal in de kookwas en worden daarna gestreken. Het naaiatelier Makers Unite doet mee met dit vrijwilligersproject. In het atelier in de voormalige Bijlmerbajes zitten een stuk of acht statushouders, kleermakers uit Syrië, bij elkaar te knippen, strijken en naaien. Kleermaker Mohamed Barakat (46) heeft er vandaag al 150 gemaakt. “Het is niet moeilijk. Ik maak normaal kleding als T-shirts en blouses. Het is fijn om mensen te helpen in deze tijd van corona.”

De eerste mondkapjes, ontworpen door Jacob Kok, zijn gisteren uitgedeeld aan enkele inloophuizen. Ze zijn van katoen en recyclebaar. Er zit een zakje in waardoor het filter steeds kan worden vervangen. Een keurmerk is er (nog) niet. Tandarts Marjolein van Dijk heeft voor de mondkapjes wel deskundigen in de medische wereld geraadpleegd. Het is de bedoeling dat deze kapjes een officieel keurmerk krijgen, maar dat zal nog enige tijd duren.