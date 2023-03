Installatie nieuw college Landsmeer gaat door: rechter maakt korte metten met bezwaar

De installatie van het nieuwe college van Landsmeer kan komende maandag vooralsnog gewoon doorgang vinden. Beeld Dingena Mol

De eenmansfractie van Positief Landsmeer (PL) had het kort geding aangespannen tegen onderzoeksbureau Necker van Naem en burgemeester Léon de Lange. Een vertrouwelijk rapport van het bureau over belangenverstrengeling luidde eerder dit jaar het vertrek van wethouder Marion Breij in en de val van de coalitie van Lokaal Landsmeer, GroenLinks, PL en CDA.

Via de rechter hoopte fractievoorzitter André La Fontaine van PL een nieuw rapport af te dwingen. Dat bleek ijdele hoop, want het kwam gisteren niet eens tot een inhoudelijke behandeling. Volgens de kantonrechter was La Fontaine aan het verkeerde adres. Een gang naar de rechter in Haarlem is een optie, maar, voegde de rechter er aan toe, ‘deze discussie lijkt mij een politieke kwestie’.

Boze gezichten

De rechter maakte ook duidelijk dat La Fontaine hiervan in de aanloop naar de zitting op de hoogte was gesteld. Dat leidde weer tot boze gezichten bij de vertegenwoordigers van Necker van Naem en burgemeester De Lange die naar Zaanstad waren gereisd om hun kant van het verhaal te vertellen. Een schrale troost was de 500 euro aan advocaatkosten die La Fontaine moet vergoeden.

De Lange reageerde na afloop tevreden op het besluit van de rechter. “Ondanks dat de rechter heeft aangegeven dat hij niet bevoegd is om in deze zaak een uitspraak te doen, ben ik wel blij dat hij het in zijn toelichting met mij eens is dat dit een politieke kwestie is en daarmee niet thuishoort in de rechtszaal. Het is nu aan de hele gemeenteraad om het vertrouwen en de focus weer terug te krijgen in de politiek.”

Dat laatste gaat mogelijk nog even duren. Donderdagavond neemt de gemeenteraad een besluit om het vertrouwelijke rapport van Necker van Naem vanaf vrijdag openbaar te maken. De inhoud zal mogelijk aanleiding zijn voor nieuwe schermutselingen. Komende maandag wordt het nieuwe college geïnstalleerd. D66, VVD en GroenLinks leveren daarvoor een wethouder.