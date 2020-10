Instabiele brug ondermijnt afvalcontainers Hoogte Kadijk

Dit gezicht is dus voorlopig niet te zien bij de betreffende vuilcontainers op de Hoogte Kadijk. Beeld ANP XTRA

Dat komt door de instabiele Entrepotdoksluis, meldt een woordvoerder van stadsdeel Centrum. Die brug is van de zomer verstevigd en daardoor weer te gebruiken door voetgangers, fietsers en overig verkeer met een gewicht tot 7,5 ton.

Geen ruimte om te keren

Alleen: de afvalwagens van de gemeente die de papier- en glasbakken legen, wegen meer. Hoewel de wagens vanaf de andere kant de bakken zouden kunnen benaderen, is daar te weinig ruimte om te keren, zonder dat de wagens achteruit moeten rijden.

De brug wordt op termijn gerenoveerd, maar het kan dat de gewichtsbeperking in stand blijft. Om die reden is de kans groot dat de containers op termijn worden weggehaald. De gemeente denkt na over alternatieven, zoals afvalinzameling over water.

De volgende afvalcontainers liggen 350 meter verder westwaarts of 650 meter verder oostwaarts.

