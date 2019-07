Inspectie: zorgcomplex Vondelstede schiet op veel punten tekort

In Vondelstede, het woon- en zorgcomplex van Amsta in de chique Anna van den Vondelstraat, schiet de zorg voor de ouderen op veel punten tekort. Dat schrijft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in een nog niet gepubliceerd rapport – in bezit van Het Parool.