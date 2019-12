Inspectie: vleesverwerkers in Amsterdam werken onveilig en niet eerlijk

Beeld ANP XTRA

Dat blijkt uit een controle van de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Nationale Politie. Een van de vijf bedrijven had eerder al een boete van ruim 28 duizend euro gekregen.

De overtredingen varieerden van het niet dragen van de verplichte beschermende kleding, het ontbreken van afschermingen bij machines en andere vereiste veiligheidsvoorzieningen waardoor er ernstig gevaar ontstond voor medewerkers. Bij enkele machines werkte zelfs de noodknop niet.

In totaal zijn door de Inspectie 14 waarschuwingen voor onveilig werken gegeven. In zes gevallen moest een deel van de productie zelfs tijdelijk worden stilgelegd. Volgens de Inspectie was ‘het veiligheidsbewustzijn niet erg groot’.

Overtredingen

Bij de controles zijn ongeveer tachtig medewerkers bevraagd, zowel van de bedrijven zelf als van zes uitzendbureaus die personeel leverden. Bij een aantal bedrijven vermoedt de Inspectie onderbetaling, niet-toegestane contante betalingen en waarschijnlijk ook onterechte inhoudingen op het loon. Bij een aantal vleesverwerkers was de urenregistratie onvoldoende of niet aanwezig. De Inspectie vermoedt dan ook dat werknemers te lange werkdagen maken.

Bij één vleesverwerker dachten zes werknemers tevergeefs aan de controle te ontsnappen door zich in het bedrijf te verstoppen. De Inspectie denkt dat een aantal werknemers niet in Nederland mag werken of zwart worden verloond. Het bedrijf moet de gegevens van deze medewerkers nu aan de Inspectie overhandigen.

Controle

De uitzendbureaus die personeel leverden aan de vleesverwerkers worden de komende tijd gecontroleerd op onderbetaling, tewerkstelling van vreemdelingen en specifieke wetgeving gericht op uitzendbureaus. In mei werden al overtredingen gesignaleerd bij vleesverwerkers op de Veluwe. In 2020 gaat de Inspectie door met het controleren van de bedrijven in deze sector.

Ook de voedsel- en warenautoriteit NVWA constateerde eerder problemen met de hygiëne bij vleesverwerkers. In oktober werd bekend dat door besmette etenswaren uit de Aalsmeerse vleesfabriek Offerman Terbeke drie mensen waren overleden en een vrouw een miskraam kreeg.