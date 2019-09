Inspectie: veel fouten bij Calvijn College

Exterieur van het Calvijn College in Amsterdam-West. Beeld ANP

Op het Calvijn College eindigde het schooljaar afgelopen juni in een ­debacle: bij een groot deel van de 77 vmbo-leerlingen bleken de schoolexamens niet allemaal te zijn afgenomen.

In juni krijgen ruim tweehonderdduizend middelbare scholieren hun eindexamenuitslag te horen, maar bij de 77 vmbo-leerlingen van het Calvijn College blijft het stil. De leerlingen worden afgescheept met het argument dat hun eindexamenuitslag nog niet bekend is door een administratief-technische fout, maar al snel blijkt het probleem complexer.

“Het was een samenloop van omstandigheden,” zegt Barbara Dijkgraaf, voorzitter van Stichting Zaam, het schoolbestuur waaronder het ­Calvijn College valt. Eerder vertelde Dijkgraaf dat het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) te omvangrijk was. Scholen mogen zelf een schoolexamenprogramma opstellen, dat moet voldoen aan richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zowel de onderwijsinspectie als een externe onderzoekscommissie, die in opdracht van de school onderzoek deed, concluderen dat de onvolkomenheden niet ­enkel te wijten zijn aan het ‘omvangrijke PTA’.

Cijfers ontbraken

Er ontbraken bijvoorbeeld cijfers van verplichte toetsen die eerder in het schooljaar moesten worden ­gemaakt. Ook was een deel van de digitale centrale examens bij de tweede correctie niet in lijn met het correctievoorschrift nagekeken, was het PTA niet compleet en heeft zowel de schoolleiding als het bestuur verzuimd in hun taak de docenten om verantwoording te vragen. De school wist gedurende het schooljaar al van de aanzienlijke lacunes en wist ook dat het niet was gelukt alle achterstanden weg te werken. Toch konden de leerlingen deelnemen aan het examen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat er, na een vergelijkbaar voorval met de schoolexaminering bij het Limburgs Voortgezet Onderwijs in Maastricht, bijzondere aandacht is geweest van de onderwijsinspectie, van het college van bestuur en van de raad van toezicht van Zaam. Toch hadden de verbetermaatregelen geen merkbaar effect op het Calvijn College.

“Er is inderdaad meer aan de hand,” zegt Dijkgraaf, die benadrukt dat de vele toetsen die waren opgenomen in het PTA uit goede bedoelingen waren opgezet. Op die manier zouden leerlingen hun kennis op orde houden en meermaals de kans krijgen om te ­laten zien hoe goed ze de stof beheersen.

“We hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een groot personeelsverloop. Er is veel geïnvesteerd in een positief leerklimaat, dat zowel in de klassen als daarbuiten tot uiting moet komen.” Volgens de bestuurder vroeg die omslag te veel van de docenten.

Dieptepunt

Het examenfiasco van afgelopen schooljaar is een dieptepunt in de opwaartse spiraal waarin de school zich de afgelopen jaren bevond. Tien jaar geleden werd het Calvijn College nog omschreven als ‘jungle met hondsbrutale leerlingen en murw gebeukte docenten’. Er vond een steekpartij plaats, een leraar werd met de dood bedreigd, leerlingen werden gefouilleerd en er liepen bewakers rond. Sindsdien was veel ten goede gekeerd. Eberhard van der Laan noemde de school tijdens zijn optreden in het tv-programma Zomergasten ‘misschien wel de beste school van Nederland’.

Dat beeld veranderde in juni in één klap: 68 leerlingen moesten een deel van hun schoolexamen inhalen, omdat hun cijferlijst niet in orde was. ­Minister Slob paste de hardheidsclausule toe om te voorkomen dat de examens van de 68 leerlingen, die volgens het officiële reglement pas examen mogen doen als ze aan alle eisen van het PTA hebben voldaan, ongeldig worden verklaard. Na herkansingen en hersteloperaties slaagden 63 van de 77 gedupeerden alsnog voor hun vmbo.

Volgens Dijkgraaf hebben de fouten weinig indruk gemaakt op de aanwas van nieuwe leerlingen. Er waren meer aanmeldingen dan de school aankon – en vrijwel evenveel als in de ­jaren ervoor. Dijkgraaf: “Wat is gebeurd, is voor de leerlingen heel erg, maar we hebben de fouten in twee weken hersteld. Dat is snel.”

Om te voorkomen dat soortgelijke problemen zich nogmaals voordoen op het Calvijn College, zijn er tal van maatregelen getroffen, zegt Dijkgraaf. “We hebben het hele examenproces en alle rollen eromheen geherstructureerd.” De kleinere scholen binnen Stichting Zaam werken voor­taan niet met één examensecretaris, maar met een poule van secretarissen om bij uitval snel kundige vervangers te kunnen inzetten. Ook wordt Magister, het administratiesysteem waarin cijfers van leerlingen worden bijgehouden, overzichtelijker ingericht. “En we gaan er zelf op toezien, zonder dat de school zijn zelfstandigheid verliest, dat zowel de schoolexamens als de landelijke examens correct worden uitgevoerd,” aldus Dijkgraaf.