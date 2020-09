Inspectie sluit twee supermarkten: ‘Eigenaar liet steeds personeel zonder vergunning werken’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het gaat om twee supermarkten van Sarah en Madu BV. Op de winkels hangt een briefje met de tekst dat ze gesloten zijn. Ook zijn er op de website van de inspectie meerdere overtredingen in te zien van het bedrijf.

De werknemers met een buitenlandse nationaliteit mochten alleen in Nederland werken met een tewerkstellingsvergunning. ‘De werkgever liet het personeel echter steeds zonder de verplichte vergunning werken,’ schrijft de inspectie.

Sinds 2015 heeft de onderneming al zes maal een boete gekregen voor dergelijke vergrijpen. Drie keer kreeg de eigenaar een waarschuwing dat de supermarkten gesloten zouden worden bij herhaling van soortgelijke overtredingen. In maart ging het echter weer mis en nu is de inspectie onverbiddelijk: de supermarkten zijn voor een maand gesloten. Er zal regelmatig worden gecontroleerd of ze niet stiekem opengaan.