Inspectie: Schiphol overschrijdt gestelde grenzen

We laten zien dat vliegtuigen schoner en stiller worden, maar betekent dat ook dat kan worden gegroeid?

Het onderscheidt hen van de 'primaire' Polderbaan en Kaagbaan, waarvan de routes over relatief dunbevolkt gebied voeren. Bedoeling was dat de primaire banen het meest gebruikt zouden worden, de secundaire het minst.



Schoner en stiller

'De Staat van Schiphol' vindt volgens de Inspectie zijn oorsprong in de kritiek van de onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die de afgelopen jaren tot tweemaal toe aan de bel trok. De voormalige Luchtvaart­inspectie rapporteert dat, ondanks de stijging van het aantal vluchten, de hoeveelheid veiligheids­incidenten sterk is afgenomen, van 430 in 2013 tot 127 dit jaar tot nu.



De timing van de publicatie valt midden in de discussie over groei van Schiphol. De Inspectiewoordvoerder: "Wij zagen dat er geen totaalbeeld is over veiligheid en duurzaamheid. In onze wettelijk verplichte rapportages kijken wij daar niet naar, want dat staat niet in de eisen. Daar kregen we kritiek op. Nu laten we zien dat vliegtuigen schoner en stiller worden, maar betekent dat ook dat kan worden gegroeid?"