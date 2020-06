Inspectie overweegt sancties tegen Cheider na nieuwe tekortkomingen

Beeld ANP

De Onderwijsinspectie houdt de orthodox-joodse school Cheider extra in de gaten na een zedenzaak in 2012. Een leraar had ontucht gepleegd met in ieder geval een leerling. De school deed niet direct aangifte, waardoor de leraar naar Israël kon vertrekken en pas in 2016 werd uitgeleverd. Na een eerste inspectie in 2018 waarschuwde minister Arie Slob van Onderwijs dat Cheider werk moest maken van de sociale veiligheid van leerlingen, anders zou de Inspectie een deel van de bekostiging inhouden.

Onvoldoende seksuele weerbaarheid

Van december 2019 tot februari dit jaar deed de Inspectie opnieuw onderzoek en de conclusies, die maandagavond naar buiten kwamen, zijn keihard. De sociale veiligheid van de leerlingen is nog altijd onvoldoende geborgd. Het tempo waarin het bestuur werkt aan herstel en aan de uitvoering van de aanbevelingen van de Inspectie is te laag. Het bestuur vertoont tekortkomingen, het financieel beheer is onvoldoende. Omdat de veiligheid onvoldoende is, is ook de onderwijskwaliteit van Cheider als geheel onvoldoende. De Inspectie heeft negen herstelopdrachten opgelegd, een aantal termijnen is inmiddels verstreken.

De Inspectie onderzoekt de mogelijkheden om financiële sancties op te leggen. Dat de sociale veiligheid onvoldoende is geborgd, blijkt volgens de Inspectie uit tekortkomingen in het onderwijsaanbod van biologie, seksualiteit en seksuele diversiteit. Hierdoor wordt de seksuele weerbaarheid van leerlingen onvoldoende bevorderd. Voor meisjes is geen vrouwelijke vertrouwenspersoon beschikbaar. Wethouder Marjolein Moorman herhaalt haar oproep aan het bestuur, die ze ook al in 2018 deed, om zijn conclusies te trekken. De gemeente heeft alle gesprekken over huisvesting en samenwerkingen, stopgezet.