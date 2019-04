Inspectie: Meer regie nodig op bluswatervoorziening Amstelveen

Bij het blussen van de brand in de Amstelveense Sint Urbanuskerk september vorig jaar, had de brandweer moeite om snel voldoende bluswater te bemachtigen. Zo waren brandkranen onvindbaar en onbereikbaar of werkten deze niet.



Uit het onderzoek blijkt dat Amstelveen de bluswatervoorziening niet hoog op haar agenda had staan. Doordat er vanuit de gemeente 'geen sturing en regie' was, 'ontbrak het aan borging van activiteiten die hiermee verband hielden,' schrijft de Inspectie in het rapport. 'Hierdoor konden onvolkomenheden ontstaan die niet werden aangepakt.'



Niet goed geregeld

De brandweer stelde de gemeente via periodieke controles op de hoogte van kapotte, overwoekerde of onvindbare kranen. Maar tegen de in 2012 gemaakte afspraken in werd deze informatie niet doorgegeven aan waterleidingbedrijf Waternet. Het is de gemeente aan te rekenen dat dit niet goed is geregeld, vindt de Inspectie.



Toch was de brand volgens de Inspectie niet anders verlopen als de voorzieningen wel toereikend waren geweest. Het was gelet de omvang van de brand 'een onmogelijke opgave' voor de brandweer om deze brand met 'relatief beperkte schade te kunnen blussen'. Bij de brand ging een groot deel van de kerk en het dak verloren.



De Inspectie schrijft dat zij de gemeente Amstelveen aanbeveelt om vast te leggen wie regie en sturing heeft op de bluswatervoorziening en wie ervoor moet zorgen dat benodigde activiteiten worden uitgevoerd. Brandweer Amsterdam-Amstelland wordt aanbevolen haar informatie over de locaties van brandkranen te actualiseren.