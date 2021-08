Inspectie maakt duidelijk: brandveiligheid studentenflat in West in orde

De brand in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West is mogelijk aangestoken en lhbtq-gerelateerd. Beeld ANP

Burgemeester Femke Halsema liet de brandveiligheid nogmaals inspecteren naar aanleiding van zorgen van bewoners die ontstonden nadat er afgelopen vrijdag brand werd gesticht in het complex. Toen vond ook al een schouw plaats door hulpdiensten en verhuurder Duwo en bleek de brandveiligheid op orde. Daar is woensdag geen verandering in gekomen.

Wel heeft de brandweer Duwo gevraagd om bewoners nogmaals te informeren ‘dat er geen opslag van brandbare materialen (zoals papieren aankondigingen, affiches, rommel en voorwerpen) aanwezig mag zijn in de gangen, vluchtwegen en openbare ruimtes’. Dinsdag ontstond er nog ophef toen Duwo bewoners had verzocht om geen regenboogvlaggen meer in de gangen te hangen. Dat verzoek riep verbijstering op in de lhbtq-gemeenschap en bij de politiek.

In de flat woedde vrijdagochtend vroeg een grote brand op de achtste etage. Vier mensen raakten gewond. De politie houdt rekening met brandstichting, die gericht lijkt tegen regenboogvlaggen in het gebouw. Eerder vonden al vergelijkbare incidenten plaats. Sommige bewoners kregen na de brand nog een tegenvaller te verwerken: bij terugkeer in hun woning na de evacuatie bleken waardevolle spullen gestolen.