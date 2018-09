Inspectie legt jeugdinstelling Accuraat last onder dwangsom op

De IGJ heeft de instelling voor begeleid wonen in juni verbetermaatregelen opgelegd, omdat er een risicovolle situatie was ontstaan. Stichting Accuraat Begeleid Wonen, met vijf vestigingen in West, heeft volgens de Inspectie onvoldoende gekwalificeerd personeel, onvoldoende passende hulp en een gebrek aan veiligheid. Bovendien zorgt een bestuursruzie voor onrust.



Om die reden heeft ­Accuraat op 13 juli een aanwijzing gekregen, een zwaarder middel om een koerswijziging af te dwingen.



De verbeterpunten waren in die aanwijzing duidelijk omschreven. Zo moet er een systematische en gevalideerde risico-inschatting zijn van de fysieke, emotionele en seksuele veiligheid van cliënten. Ook moet voldoende gekwalificeerd personeel in dienst zijn.



Dwangsom

Op 6 augustus constadeerde IGJ dat er niet voldoende is veranderd bij de stichting. Om verbeteringen af te kunnen dwingen is een last onder dwangsom opgelegd. Als verbeteringen uitblijven moet Accuraat per week 1.000 euro betalen tot een maximum van 10.000 euro.



Accuraat is opgericht omdat jongeren vanwege wachtlijsten voor een plek in de beoogde woonbegeleiding nergens anders terecht kunnen. ­Accuraat biedt dan uitkomst, totdat er plek is in een andere instelling. Ook bemiddelt Accuraat bij de plaatsing.