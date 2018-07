Inspectie laat tandartspraktijk voorlopig sluiten

Zo kwam het voor dat werknemers sieraden droegen tijdens werktijd of donkerkleurige werkkleding aanhadden, beiden niet toegestaan.



Kat

Ook werden instrumenten niet met handschoenen schoongemaakt, waren niet alle werknemers aantoonbaar gevaccineerd voor hepatitis B, en liep er een kat door de praktijk.



Voor de IGJ aanleiding 0900Dentist per direct te sluiten. De tandartspraktijk moet nu eerst aantonen dat de omstandigheden weer naar behoren zijn en alle geregistreerde patiënten informeren over waar ze nu terecht kunnen voor zorg.



Klachten

De inspectie was langsgegaan nadat het tussen 2013 en 2016 meerdere meldingen had gekregen over de misstanden bij de praktijk in het centrum. Nadat 0900Dentist meerdere keren was aangeschreven volgde een aantal bezoeken. De praktijk was maandagmiddag niet telefonisch bereikbaar voor commentaar.