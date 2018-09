Inspectie heft toezicht op Accuraat op

Er was een gebrek aan veiligheid, onvoldoende gekwalificeerd personeel en een bestuursruzie, zo concludeerde de Inspectie begin augustus. Daarop volgden twee waarschuwingen, waaronder een dwangsom. Het toezicht heeft vruchten afgeworpen. Bij een controle begin september had Accuraat de zaken op orde, zo meldt de Inspectie.



Accuraat heeft een orthopedagoog in dienst genomen met de juiste diploma's. Verder is de ruzie tussen de bestuurders Rabee Hammi en Achraf Achile opgelost met het vertrek van die laatste. Door de maatregelen mag Accuraat weer nieuwe jongeren opnemen voor begeleid wonen.



Nood

Accuraat bestaat sinds 2016 en ontvangt geld van de gemeente Amsterdam. De instelling heeft vijf vestigingen en biedt woonplekken aan zo'n vijftig jongeren en adolescenten in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Zij kampen bijvoorbeeld met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen of delinquent gedrag. "Het zijn jonge Amsterdammers die het meest in nood zijn," zegt bestuurder Hammi.



Accuraat is opgericht omdat jongeren vanwege wachtlijsten voor een plek in de beoogde woonbegeleiding nergens anders terecht kunnen. Accuraat biedt dan uitkomst, totdat er plek is in een andere instelling. Ook bemiddelt Accuraat bij de plaatsing.