Inspectie heeft Amsterdamse ondernemer in het vizier: dit jaar drie zorginstellingen onder toezicht gesteld

Thuiszorgorganisatie Avicenne is officieel gevestigd in een pand in Nieuw-West van een andere onderneming waarvan Khalid el Otmani directeur is: kraamzorgbedrijf Mini & Me. Beeld Dingena Mol

Dagboek van een kat- en muisspel. Zo oogt een recente rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de Amsterdamse Stichting Avicenne, die sinds vorige week onder verscherpt toezicht staat vanwege zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de geleverde thuiszorg.

Het inspectierapport over Avicenne beschrijft minutieus de contacten van de toezichthouder met directeur Khalid el Otmani tussen 22 november 2022 en 28 april 2023. Zo is terug te lezen hoe El Otmani tegenstrijdige antwoorden geeft, afspraken op de lange baan schuift en zich laat vergezellen door advocaten.

De tegenstrijdigheden betreffen vooral het aantal cliënten. De inspectie hoort steeds verschillende getallen. Waren het 78, zoals het bedrijf in het jaarverslag van 2021 schreef? Of 27, het aantal dat El Otmani noemde na vragen van de inspectie? Onduidelijkheid over het aantal klanten en het type zorg waarop ze recht hebben kan duiden op spookzorg, een vorm van zorgfraude waarbij gedeclareerde zorg niet is geleverd.

Begin dit jaar benaderde de inspectie 23 vermeende cliënten. Welgeteld één bleek tevreden over de dienstverlening, slechts twee kregen zorg conform het overzicht dat de inspectie was verstrekt. Zes anderen hadden alleen van tijd tot tijd contact met een zogenoemde casemanager, die hielp met de administratie. Terwijl dit zestal volgens gegevens van Avicenne dement is en veel intensieve zorg behoeft. Elf anderen zeiden Avicenne helemaal niet te kennen.

Conclusie van de inspectie: de administratie is onvolledig en weinig transparant en er is ‘weinig vertrouwen’ dat de leiding van Avicenne de kwaliteit en veiligheid van de zorg kan waarborgen.

Meermaals in conflict

Behalve bij Avicenne, waar hij drie maanden geleden terugtrad als bestuurder, is of was El Otmani (39) bij nog eens tientallen andere organisaties betrokken, hoofdzakelijk in de zorg, als (ex-)directeur, (mede-)eigenaar of allebei. Een ambtenaar in een gemeente waar El Otmani actief is geweest, zegt dat dat ongebruikelijk is en vragen oproept in het ambtelijk apparaat.

Met zijn miljoenenomzet geldt hij in de regio Amsterdam als een grote speler in de wijkverpleging en kraamzorg. Meermaals raakte hij in conflict met andere zorgondernemers en ook faillissementen zijn hem niet vreemd. In 2016 berichtte Het Parool over een oud-zakenpartner die zei door El Otmani bedreigd te zijn (‘Die hond gaat ten onder’). El Otmani weersprak dat. Verzekeraar Zilveren Kruis wilde destijds geen betaalovereenkomsten meer met hem aangaan vanwege zijn rol in diverse conflicten in de branche.

Misbruik met subsidie

Stichting Avicenne behoort volgens ingewijden bij de 54 organisaties waarover het ministerie van Volksgezondheid begin vorig jaar signalen kreeg over mogelijk misbruik van subsidie bestemd voor coronabanen in de zorg. Die zogenoemde Cozo-gelden zijn onderwerp van een fraudeonderzoek. Avicenne ontving ruim 450.000 euro. In totaal kregen zeker tien organisaties waarbij El Otmani is of was betrokken enkele miljoenen euro’s aan subsidie.

Avicenne is niet de enige thuiszorgorganisatie waarbij El Otmani was betrokken die dit jaar onder verscherpt toezicht kwam te staan. Dat overkwam ook Avian Thuiszorg uit Breda, waarvan hij eigenaar was. Twee maanden voordat de inspectie ingreep, trad hij terug als bestuurder en eigenaar. Bij Avian werd informatie achtergehouden en ontbraken gegevens van zeker 177 vermeende cliënten, aldus de inspectie. Begin april ging Avian failliet.

Die gang van zaken herhaalde zich min of meer bij thuiszorgorganisatie Good4Life. Ook hier trad El Otmani terug als bestuurder, ruim twee maanden voordat het bedrijf onder verscherpt toezicht werd geplaatst. Dat gebeurde onder meer nadat onbevoegde medewerkers volgens de inspectie ‘risicovolle handelingen’ hadden verricht, zoals insuline toedienen en het assisteren bij een stoma. Verpleegkundigen vertelden dat ze dit tevergeefs bij de directie hadden aangekaart.

Ook hier was onduidelijkheid over het aantal cliënten. Drie van de vier door de inspectie willekeurig benaderde mensen die volgens Good4Life zorg kregen, zeiden nooit van de organisatie te hebben gehoord. Inmiddels is Good4Life niet meer actief.

Zoetermeer breekt met bedrijf

Organisaties waarin El Otmani een rol speelt veranderen soms van naam en zijn eigen positie is niet altijd zichtbaar. Dan duikt hij even op als bestuurder, om daarna op papier naar de achtergrond te verdwijnen. Bij alle drie de organisaties die dit jaar onder toezicht zijn gesteld vertrok hij een paar maanden voordat de inspectie ingreep.

De gemeente Zoetermeer breekt per 1 november met Royal Topzorg, dat huishoudelijke hulp verzorgde voor mensen die daar via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) recht op hebben. El Otmani was daar tot begin dit jaar enkele maanden bestuurder, een familielid is eigenaar en directeur. Een rapport van de GGD’s in de regio Rotterdam en Den Haag, opgesteld naar aanleiding van signalen over de kwaliteit, vermeldt dat medewerkers ontevreden waren over onder andere de uitbetaling van hun salaris en dat beroepskrachten zouden zijn vertrokken vanwege de omgang met de leiding.

In recent onderzoek onder inwoners van Zoetermeer die huishoudelijke hulp en begeleiding krijgen, werd opvallend vaak geklaagd. ‘Royal Topzorg was waardeloos,’ aldus een van hen. ‘De hulpen spreken geen Nederlands en kwamen niet.’

In 2021 kruisten El Otmani en Good4Life in de rechtszaal de degens met ING, dat niet langer als huisbankier wilde fungeren vanwege vermoedens van gerommel met zorggelden. De rechter beaamde dat er onduidelijkheden waren in de administratie van Good4Life, maar vond dat de bank onvoldoende had aangetoond wat er precies mis was.

Explosie bij Maxima Zorg

El Otmani en ING kibbelden over de vraag of hij de ‘ultimate beneficial owner’ (de uiteindelijk begunstigde) was. De bank stelde in de rechtszaak dat El Otmani bewust buiten beeld wilde blijven. Op papier werd het bedrijf tussen 2018 en augustus 2022 bestuurd door iemand die volgens ingewijden buschauffeur bij het GVB is.

Bij thuiszorgbedrijf Maxima Zorg in Nieuw-West is El Otmani directeur, maar volgens eigen zeggen geen eigenaar meer. De stichting die blijkens het handelsregister boven het bedrijf hangt wordt sinds kort bestuurd door een voormalig heftruckchauffeur, die eerder een klusbedrijf had. Eind juni werd het pand van Maxima Zorg getroffen door een nachtelijke explosie. De politie heeft de zaak in onderzoek. Op hetzelfde of naburige adres staat nog een trits ondernemingen ingeschreven die gelieerd zijn of waren aan El Otmani, waaronder Avicenne.

‘Van een leien dakje’

Maxima Zorg komt voort uit Royal Zorg, waarvan het faillissement in 2019 eindigde met de vaststelling dat er onbehoorlijk bestuur was geweest. Zo incasseerde het management nog vergoedingen toen het faillissement al in de lucht hing. Met een schikking van 27.500 euro met de curator werd een juridische procedure afgewend.

Net als bij Avicenne was Maxima Zorg de afgelopen dagen telefonisch niet bereikbaar en is de website in ‘onderhoud’. Toen de site nog in de lucht was, presenteerde El Otmani zich daar als ‘oplossingsgerichte ondernemer’. Op de site van weer een ander bedrijf van hem stelt hij het zorglandschap drastisch te willen veranderen, en meer te willen inrichten ‘op de behoeften van nieuwe Nederlanders. En dat gaat van een leien dakje.’

Khalid el Otmani: ‘Heb geen enkele bemoeienis met Avicenne’ Aan Khalid el Otmani zijn per mail dertien vragen voorgelegd. Hij noemt deze ‘gratuit en suggestief’. Vier vragen heeft hij beantwoord. Over een mogelijk motief voor de explosie bij Maxima Zorg schrijft hij dat enkele inbraken zijn gepleegd in het pand, waarbij onder andere computers zijn gestolen. Nu de achterkant extra is beveiligd hebben de inbrekers het vanaf de voorkant geprobeerd, aldus El Otmani. Over het onderhoud van de website verwijst hij naar ‘een nieuwe eigenaar die kennelijk iets anders wil’. Over zijn niet altijd zichtbare rol antwoordt hij dat betrokken zijn bij een bedrijf niet betekent dat dit uit de Kamer van Koophandel moet blijken. Met Avicenne zegt hij ‘geen enkele bemoeienis’ te hebben. Hij verwijst naar het huidige bestuur. Bij Avicenne werd de telefoon de afgelopen dagen niet opgenomen. Namens Royal Topzorg stelt bestuurder Badr el Otmani dat hij pas een jaar geleden is aangetreden en dat negatieve berichten over de kwaliteit slaan op het verleden. ‘Als nieuwe bestuurder heb ik mij juist bewezen door een nieuwe organisatie neer te zetten, waarbij de kwaliteit van zorg juist bovenmaats is geworden.’

