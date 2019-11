Inspectie: dader ‘metromoord’ te vroeg op eigen benen

Beeld ANP

De schizofrene en gewelddadige Philip O. kwam begin 2017 vrij uit de gevangenis van Vught, terwijl hij nog niet klaar was voor een terugkeer in de maatschappij, oordeelt de inspectie. Terwijl de betrokken instanties op de hoogte waren van zijn psychische problemen en het gevaar dat hij daardoor vormde. Hij kreeg geen begeleiding, omdat hij op een wachtlijst belandde.

Enkele maanden later werd hij gedwongen opgenomen in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, vanwege zijn psychiatrische problemen. Het AMC achtte zichzelf uiteindelijk niet de juiste plek om O. te behandelen en wilde hem overplaatsen naar een forensische kliniek. Maar omdat het ziekenhuis niet wist hoe dit geregeld kon worden, lukte dit niet. Op 27 juli ging O. met verlof, enkele uren later stak hij het slachtoffer dood in de metro.

O. kwam in de twaalf jaar voor de moord meermaals in aanraking met justitie. Op 16-jarige leeftijd werd hij al veroordeeld wegens poging tot doodslag, maar hij vertrok naar het buitenland. Toen hij terugkwam, en opnieuw in aanraking kwam met de politie, werd de eerdere straf echter niet uitgevoerd. Verschillende instanties leken zich niet bewust van de eerdere straf, aldus de Inspectie.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) moet ervoor zorgen dat alle organisaties in de strafrechtketen actuele informatie krijgen over opgelegde straffen, en of die zijn uitgevoerd, adviseert de Inspectie.

Dekker laat weten de aanbevelingen over te nemen en ook al stappen te hebben genomen om herhaling te voorkomen. GGZNederland beaamt in een reactie dat het ‘belangrijk is dat zorg- en veiligheidspartners goed samenwerken om binnen de zorg te kunnen op- of afschalen als het gedrag van de patiënt en het risico dit respectievelijk noodzakelijk maken of toelaten.’