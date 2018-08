Inspectie bezorgd om jeugdinstelling Accuraat in West

50 Accuraat heeft vijf vestigingen en biedt woonplekken aan zo’n vijftig jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar.

Accuraat is opgericht omdat jongeren vanwege wachtlijsten voor een plek in de beoogde woonbegeleiding nergens anders terecht kunnen. ­Accuraat biedt dan uitkomst, totdat er plek is in een andere instelling. Ook bemiddelt Accuraat bij de plaatsing.



De zorginstelling in West mag echter geen jongeren opnemen met psychische problematiek. Toch is dat ­geregeld voorgekomen. Bij Accuraat werkte vanwege onderbezetting geen psycholoog of pedagoog die psychische problematiek kan vaststellen.



Daarnaast kent de instelling een langslepend bestuursconflict. Al in mei vond een kort geding plaats tussen de bestuurders Hammi en Achraf Achile, dat geen oplossing bood. Ook mediation mocht niet baten.



Kort geding

De IGJ heeft Accuraat in een eerder stadium verbetermaatregelen opgelegd, maar die zijn niet of onvoldoende opgevolgd. Om die reden heeft ­Accuraat op 13 juli een aanwijzing gekregen, een zwaarder middel om een koerswijziging af te dwingen.