Inspectie: bestuurlijke chaos bedreigt kwaliteit As-Siddieqscholen

Een dependance van Al Maes, een school die deel uitmaakt van As-Siddieq. Beeld Birgit Bijl

Het bestuur is in twee kampen uiteengevallen, waardoor geen sprake meer is van fatsoenlijke besluitvorming. Het is een verwarrende situatie voor de directies van de drie scholen, Al Maes in De Baarsjes, Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord, concludeert de inspectie.

De onderwijskwaliteit voor de 1118 leerlingen is nu nog op niveau. Maar omdat de bestuurlijke tweespalt voortduurt, acht de inspectie het ‘zeer waarschijnlijk’ dat de kwaliteit onder druk komt te staan. Zo kan er nu geen begroting of jaarverslag worden opgesteld en ontbreekt een strategisch beleidsplan. Directieleden weten niet bij wie ze terechtkunnen voor een bestuurlijke handtekening onder besluiten. De communicatie verloopt soms ‘onredelijk en onbillijk’, aldus de inspectie. Ook de medezeggenschapsraad functioneert niet.

Volgens ingewijden krijgen leerlingen van de onderbouw in Noord al enkele maanden geen gymles vanwege een slepende verbouwing en onenigheid in het bestuur over nut en noodzaak daarvan.

Kort geding

De twee bestuurlijke kampen stonden eind vorig jaar tegenover elkaar in een kort geding, dat geen eind maakte aan het conflict. De rechter riep de betrokkenen tevergeefs op af te treden.

Het ene kamp staat onder aanvoering van bestuursvoorzitter Samy Deghedy, van het andere is Ercan Kaya het gezicht. Sinds de zomer van 2020 liggen ze met elkaar overhoop over de herbenoeming van bestuurders en een algemeen directeur. Op dit moment is zelfs onduidelijk of er wel een algemeen directeur is. Deghedy beticht Kaya ook van intimidatie en heeft aangifte gedaan wegens laster en onrechtmatige declaraties voor opleidingskosten.

Kaya ontkent die aantijgingen en beschuldigt Deghedy en een andere bestuurder van belangenverstrengeling vanwege hun banden met weekendscholen die Koranlessen geven in As-Siddieqgebouwen. Een van die scholen wordt geëxploiteerd door de El Tawheedmoskee, waar Deghedy ook bestuurder en imam is.

Dubbele petten

De inspectie is ook kritisch over Deghedy’s rol bij de weekendscholen en stelt dat onafhankelijk intern toezicht ontbreekt. Ook valt het de inspectie op dat in recente jaarrekeningen geen huurinkomsten van de weekendscholen staan vermeld.

Tegenover de rechtbank noemde Deghedy de dubbele petten eerder geen probleem, maar in een reactie op het inspectierapport noemt hij het beter om de bestuursfunctie bij de weekendschool op te geven. Daarbij stelt hij wel dat Kaya ervan wist en juist de aanzet gaf tot huurverlaging voor de weekendscholen.

Nieuwe rechtszaak

Bij het recente kort geding zei de rechter de indruk te hebben dat Kaya in het belang van de scholen orde op zaken wil stellen. In tegenstelling tot Deghedhy is hij bereid terug te treden, op voorwaarde dat het complete bestuur zijn voorbeeld volgt. Kaya hoopt dat met een nieuwe rechtszaak alsnog te realiseren.

De inspectie heeft nader onderzoek aangekondigd en spreekt volgende maand opnieuw met het bestuur over de impasse. Als verbetering uitblijft kunnen de scholen gekort worden op de financiering vanuit het rijk.