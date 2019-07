Insectencamera’s moeten uitwijzen of ecologisch beleid werkt

Amsterdam telt ruim 10.000 dierensoorten. Beeld anp

Met behulp van de camera’s wil de gemeente controleren of het huidige ecologisch beleid, waarin bijvoorbeeld is vastgelegd dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt, werkt.

De camera’s maken elke 10 seconden een foto van een felgele houten plaat. De insecten die daarop landen worden gefotografeerd, waarna speciale software de beestjes telt, hun grootte meet en soorten herkent. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de database van waarneming.nl, waar mensen foto’s van dieren en planten kunnen delen.

Diversiteit

De behoefte aan gegevens over insectenpopulaties in Nederland wordt steeds groter, omdat er al jarenlang sprake is van een afname van het aantal soorten. Insecten vervullen een aantal belangrijke rollen, zoals het bestuiven van gewassen en planten en het afbreken van organisch materiaal. Bovendien zijn ze een belangrijke voedselbron voor vogels en zoogdieren. Een afname in aantal en diversiteit kan dan ook grote gevolgen hebben voor ecosystemen in Nederland.

Naast het ecologische gemeentebeleid, kunnen Amsterdammers zelf ook iets doen om de insecten een handje te helpen. Denk hierbij aan groene daken, gras in plaats van tegels in de tuin en de aanschaf van insectvriendelijke planten.

Verspreid door de stad

De insectencamera’s zijn te vinden in de tuin van de Hortus Botanicus; een dak op het Marineterrein; een schooltuin in Osdorp; een dak op de Hugo de Grootkade; en op een dak van de Voormalige Stadstimmertuin. Er is voor deze plekken gekozen omdat ze bijvoorbeeld niet, of zeer moeilijk toegankelijk zijn voor het publiek.

De camera’s, die deel uitmaken van een landelijke pilot, zullen drie maanden blijven staan. Als het project een succes is, zal het jaarlijks herhaald worden om zo trends in toe- en afname van insectenpopulatie in kaart te brengen.