Inmiddels 11 man vast in onderzoek naar Ridouan Taghi

Ook de liquidatie van Ranko Scekic, 'Waterhoofd' dan wel 'die hond Joego', op 22 juni 2016 in Utrecht-Overvecht is bijgevoegd, net zoals de liquidatie van Samir Erraghib op 17 april 2016 in IJsselstein.



Bovendien wordt de verdachten verweten dat ze Utrechter Ebrahim B. wilden (laten) doodschieten: een crimineel die uitvoerige verklaringen tegen de groep rond Taghi had afgelegd in een groot onderzoek naar een 'moordcommando' uit de regio Utrecht en Nieuwegein.



PGP-berichtenverkeer

Ook een vriend van Ebrahim B. stond volgens het Openbaar Ministerie op de dodenlijst, plus nog anderen. In andere moordonderzoeken lijkt Taghi ook de opdrachtgever te zijn, maar die worden apart behandeld.



Aanklagers De Jong en Justin Louman baseren de extra toegevoegde verdenkingen met name op uitvoerige verklaringen van kroongetuige Nabil B. - die heeft opgebiecht zelf bij verscheidene moorden en moordplannen betrokken te zijn geweest -, de goudmijn aan ontsleutelde berichten uit encrypte PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy) en eerdere bevindingen uit recherche-onderzoek naar de liquidaties.



In dat PGP-berichtenverkeer schrijft Taghi volgens justitie zeer concreet over de moorden die hij aanjaagt.



Hij schrijft bijvoorbeeld over 'heads' die hij regelt, over chauffeurs en 'spotters' (observanten) die anderen moeten regelen. Soms geeft hij volgens de opsporingsdiensten in heel korte tijd opdrachten voor de ene na de andere liquidatie of voor de liquidatie van twee rivalen tegelijk.



