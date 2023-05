Inloopspreekuur bij de OBA: ‘Kun je me leren hoe Google Maps werkt?’

Shasha Triebel (tweede van links) zit met een OBA-collega klaar voor het inloopspreekuur Hulp bij Digitaal. Beeld Hannah Bults

Buiten regent het al de hele dag pijpenstelen. Het valt met dikke druppels op de bestrating van het Bijlmerplein. Maar als het even droog is, en de donkere wolken een volgende plensbui alweer aankondigen, komt een meisje van een jaar of tien de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) op het Bijlmerplein binnen. Ze is alleen.

Zelfverzekerder dan je van een meisje uit groep 7 zou verwachten, stapt ze af op Shasha Triebel (32), medewerker digitale inclusie die klaarzit voor het inloopspreekuur Hulp bij Digitaal. Mensen kunnen hier zonder afspraak en gratis met hun digitale vragen terecht. Hoe vraag je energiecompensatie aan? Waar sluit je een Netflix-abonnement af? Hoe werkt DigiD? Hoe doe je online boodschappen? Het meisje komt via de armoederegelingen in aanmerking voor een gratis tweedehands laptop via de ‘computerbank’ Cybersoek. Omdat haar ouders amper Nederlands spreken, komt zij – op hun verzoek – informeren of de aanvraag voor een computer wel goed is aangekomen. Triebel kan haar geruststellen. De aanvraag loopt. Er komt per brief nog een uitnodiging voor een cursus. Opgelucht stapt het meisje naar buiten, het snertweer in.

Achterstand

Dit inloopspreekuur, Hulp bij Digitaal, is in 18 van de 28 OBA-vestigingen in de stad opengesteld. Ook worden er cursussen digitale vaardigheden gegeven. Zo is er de cursus Klik & Tik, waarin mensen de basis leren, zoals googelen en websites aanklikken. En Digisterker, een programma dat mensen wegwijs probeert te maken in digitale diensten van de overheid.

Was de bibliotheek vroeger toch vooral een plek om boeken te lenen, tegenwoordig kun je er dit soort zaken leren. Dat is mede op verzoek van de Belastingdienst ontstaan, zegt Victoria Burgers, die bij de OBA dergelijke projecten opzet. “Veel mensen hebben moeite met online aangifte doen. De Belastingdienst zag dat ook en vroeg de Koninklijke Bibliotheek, waaronder de OBA valt: kunnen we samenwerken?” Zo zijn in 2016 de Belastingdagen ontstaan, inloopdagen waarop mensen met hun belastingvragen bij de OBA terechtkunnen. Ze worden hier geholpen door studenten van de HvA. Op de laatste editie kwamen 880 Amsterdammers af.

Daar bleef het niet bij, want ook andere instanties klopten bij de Koninklijke Bibliotheek aan. Er kwam een manifestgroep digitale inclusie en subsidie van het Rijk, waarmee de OBA het digitale educatie-aanbod sinds 2021 flink heeft kunnen uitbreiden. Dat is volgens Burgers ook hard nodig, want volgens schattingen hebben tweeënhalf tot vier miljoen Nederlanders geen of slecht toegang tot digitale mogelijkheden. In Amsterdam zou het gaan om zo’n 200.000 mensen, ruim een vijfde van het aantal inwoners. Mensen die toch al op achterstand staan, omdat ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal slecht beheersen, missen bij gebrekkige digitale vaardigheden nog meer kansen: een baan, een toeslag waar ze recht op hebben of een energiecompensatie. En dat vergroot de kansenongelijkheid.

Amsterdammers komen met kleine en grote digitale vragen vaardigheden naar de OBA in Zuidoost. Beeld Hannah Bults

Specifieke vragen

Mensen komen met kleine tot heel grote vragen naar het inloopspreekuur, zegt Burgers. “Een vrouw vroeg laatst bijvoorbeeld: kun je me leren hoe Google Maps werkt? Voor de meeste mensen is het gebruik daarvan heel vanzelfsprekend. Maar deze mevrouw was dolblij dat ze het eindelijk had geleerd. Een andere vrouw meldde zich bij het Mercatorplein. Ze zingt graag en wilde graag leren printen, want dan kon ze ook songteksten uitdraaien.”

Op een andere locatie kwam een 92-jarige vrouw naar een cursus, waar ze leerde googelen. “De medewerker vroeg haar wat ze online wilde zoeken. Ze typte haar eigen naam in en werd geconfronteerd met een foto van haar overleden zoon. Ze moest vreselijk huilen. De vrouw werd meteen getroost door haar medecursisten die dingen zeiden als: ‘Ik weet zeker dat uw zoon vanuit de hemel heel trots op u is. U bent toch maar mooi deze cursus gaan doen’. Ontroerend vind ik dat.”

Burgers schat dat er in 2023 zo’n tienduizend Amsterdammers met een digitale vraag naar de OBA zullen komen. Dit jaar zijn er zo’n drieduizend vragen gesteld, waarvan ongeveer de helft over overheidsinstellingen gaat. De OBA houdt dit bij. Een greep uit de cijfers: vorig jaar ging zestien procent van de vragen over DigiD en twee procent over hulp bij het aanvragen van gratis ov. De helft van de vragen gaat over overheidsinstellingen en vijf procent van de vragen over internetbankieren. Het gaat vaak niet alleen om digitale behendigheid, maar ook om bureaucratische vaardigheden, benadrukt Burgers. “Achttienjarigen zijn over het algemeen handig met Snapchat en BeReal, maar de juiste weg vinden voor het aanvragen van de zorgtoeslag wordt dan weer ingewikkelder.”

De OBA wil de spreekuren en de cursussen nog meer toespitsen op een doelgroep, bijvoorbeeld op deze achttienjarigen. De workshops kunnen zich ook richten op een specifieke vraag. Zo struggelen veel mensen met zorgportalen. Of met internetbankieren. “In Noord beginnen we op initiatief van de medewerkers met de cursus Slimmer met je smartphone. We kunnen wel cursussen geven op een monitor of een laptop, maar als iemand thuis alleen een smartphone heeft, wil je het ook op een smartphone laten zien.”

Tegen het einde van het inloopspreekuur komt Saeedahmed Shaikh (70) binnen. Hij schuift aan bij het tafeltje van OBA-medewerker Triebel met een wel heel specifieke vraag: hoe krijg je tekst bij een filmpje op TikTok? Hij heeft op een eerder spreekuur geleerd hoe hij filmpjes post en plaatst sindsdien filmpjes op het platform met motiverende teksten als: ‘Houd je brein gezond’. Shaikh: “Ik had laatst bij een filmpje wel driehonderd views.” Triebel: “U bent ook heel goed met hashtags.”