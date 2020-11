Inleveractie ‘Amsterdam Ontwapent’: vuurwapens, messen en zelfs een sabel

De ingeleverde sabel op het politiebureau Diemen. Beeld Politie

Amsterdammers kunnen deze week hun wapens bij de politie inleveren, zonder dat ze een boete krijgen. Vanwege het toenemende aantal steekincidenten in de stad heeft de politie de actie Amsterdam Ontwapent opgezet, die vooral is gericht op jongeren.

Wapens van de eerste ‘lichte’ categorie kunnen anoniem bij het politiebureau worden afgegeven. Naam en adres hoeven niet te worden achtergelaten. Het betreft wapens als messen, ploertendoders, werpsterren, bepaalde luchtdrukpistolen, sabels, stroomstootwapens, boksbeugels en pepperspray. Ook wapens waarmee gele balletjes worden geschoten en nepwapens kunnen worden ingeleverd.

“Kinderen tot 14 jaar kunnen met een neppistool rondlopen, maar daarboven is het strafbaar. Veel neppistolen zijn niet van echt te onderscheiden. Ook met een neppistool loop je gevaar door de politie te worden aangehouden of zelfs te worden neergeschoten, ongeacht je leeftijd. Daarom zeggen we: ‘Lever dat ding gewoon in’,” zegt Dandy Marcüñe, coördinator van de actie.

Gebruikt voor misdrijf

Vuurwapens, geweren en granaten mogen niet naar een politiebureau worden gebracht maar worden vanwege de veiligheid thuis opgehaald door politieagenten in burger. Ook hier worden geen boetes uitgeschreven, wel worden naam en adres van de wapenbezitter genoteerd. Ook antieke wapens die al jaren aan de muur hangen kunnen worden ingeleverd. De politie heeft inmiddels zestien afspraken staan waarbij 24 vuurwapens worden opgehaald.

“Wij nemen deze wapens mee en onderzoeken of er een misdrijf mee is gepleegd. We hopen natuurlijk dat ook kalasjnikovs worden ingeleverd. We willen een veiligere samenleving creëren,” zegt Marcüñe.

Messenverbod

De laatste inleveractie in Amsterdam was in 2011. De reden van deze grotere actie is de toename van het aantal schiet- en steekpartijen en liquidaties in de stad. 70 procent van de burgemeesters is voorstander van een messenverbod voor jongeren, blijkt uit een enquête van de NOS onder 194 burgemeesters. Het aantal minderjarige verdachten van messengeweld is de laatste drie jaar meer dan verdubbeld: van 160 in 2017 naar 380 in 2019, liet de Nationale Politie weten.

Action, Ikea, Xenos en Hema hebben dit jaar besloten te stoppen met de verkoop van messen aan jongeren onder de 16 jaar. De Wet Wapens en Munitie verbiedt al stiletto’s, valmessen en vlindermessen en vouwbare lemmets langer dan 28 centimeter.

“De actie is vooral gericht op jongeren tussen de 14 en 28 jaar die uit angst een mes hebben aangeschaft. We zien dat de rapvideo’s en de drillraps effect hebben op de jeugd,” zegt Marcüñe.

Alle ingeleverde wapens worden vernietigd. De jongeren, die al dan niet een wapen hebben ingeleverd, krijgen daarbij de mogelijkheid een weerbaarheids- en sollicitatietraining te volgen. Met een coach kunnen zij werken aan een betere toekomst.